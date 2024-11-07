The First Descendant - первая игра для PS5 Pro, сочетающая PSSR с генерацией кадров AMD FSR

Компания Nexon неизменно удерживает The First Descendant на переднем крае графических и дисплейных технологий. Бесплатный лутер-шутер от третьего лица выглядел великолепно с первого взгляда, но изначально она была разработана на Unreal Engine 4. Однако команда перешла на Unreal Engine 5, как только смогла, чтобы воспользоваться преимуществами Nanite и Lumen, поскольку они считали, что последний особенно «необходим» для проектов следующего поколения.

Как недавно стало известно, The First Descendant станет первой игрой для PS5 Pro, которая будет поддерживать новое PlayStation Spectral Super Resolution в сочетании с генерацией кадров AMD FSR. Вот что рассказал программист движка Джунхван Ким:

Самым впечатляющим аспектом в процессе адаптации PS5 Pro стала технология масштабирования на основе искусственного интеллекта, известная как PSSR. В существующей базовой модели PS5 обычно используется функция масштабирования изображений FSR, которая имеет некоторые недостатки, такие как ореолы и дрожание пикселей во время процесса реконструкции пикселей. Масштабирование изображений PS5 Pro на основе PSSR сводит эти недостатки к минимуму и обеспечивает весьма впечатляющие результаты.



Оригинальная базовая модель PS5 предлагала функции масштабирования FSR и генерации кадров FSR. В PS5 Pro мы предлагаем опцию, которая объединяет PSSR с генерацией кадров FSR, что позволяет получить более высокое разрешение и высокую частоту кадров по сравнению с предыдущими версиями.

The First Descendant на PS5 Pro также будет включать улучшенные эффекты трассировки лучей: трассируемое затенение окружающего света, трассируемое рассеянное свечение, трассируемая непрозрачность и отражение поверхности полупрозрачности.