The First Descendant потеряла 87% игроков в Steam за три месяца с момента запуска

Количество активных игроков в бесплатном шутере с живым сервисом от Nexon, The First Descendant, упало в среднем почти на 90% с момента первоначального выпуска игры. Проект по-прежнему привлекает около 30 000 игроков в день, но цифры уже не те, что были раньше.

Эти статистические данные взяты непосредственно со страницы SteamDB для The First Descendant, и на первый взгляд они рисуют довольно мрачную картину игры. С момента ее выпуска база игроков неуклонно снижалась, что привело к среднему еженедельному количеству игроков примерно в 17 000. Это меньше пикового значения запуска в 264 860 игрокв. Хотя запуск ее первого сезона, Invasion, в августе 2024 года не обеспечил того подъема, который можно было бы ожидать от игры с живым сервисом, более недавнее обновление дало скачёк.

Как вы можете видеть на изображении выше, база игроков немного выросла со среднего значения в 17 000 до пикового значения в 32 822 за 24 часа в эти выходные. Это произошло благодаря обновлению, которое вышло в четверг 10 октября 2024 года, в котором фанатам представили Ultimate Freyna, квест персонажа и многое другое.