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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 551 оценка

The First Descendant потеряла 87% игроков в Steam за три месяца с момента запуска

monk70
Новости

Количество активных игроков в бесплатном шутере с живым сервисом от Nexon, The First Descendant, упало в среднем почти на 90% с момента первоначального выпуска игры. Проект по-прежнему привлекает около 30 000 игроков в день, но цифры уже не те, что были раньше.

Эти статистические данные взяты непосредственно со страницы SteamDB для The First Descendant, и на первый взгляд они рисуют довольно мрачную картину игры. С момента ее выпуска база игроков неуклонно снижалась, что привело к среднему еженедельному количеству игроков примерно в 17 000. Это меньше пикового значения запуска в 264 860 игрокв. Хотя запуск ее первого сезона, Invasion, в августе 2024 года не обеспечил того подъема, который можно было бы ожидать от игры с живым сервисом, более недавнее обновление дало скачёк.

Как вы можете видеть на изображении выше, база игроков немного выросла со среднего значения в 17 000 до пикового значения в 32 822 за 24 часа в эти выходные. Это произошло благодаря обновлению, которое вышло в четверг 10 октября 2024 года, в котором фанатам представили Ultimate Freyna, квест персонажа и многое другое.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
ДаДжи

к чему эта новость,я не понимаю.во всех фри онлайн проэктах кол игроков будет падать по сравнению с релизом по простой,очевидной даже дегенератам причине.100% тех кто зашли на релизе,зашли ознакомится,пощупать,узнать о чем игра в подробностях и все.блогеры делают обзоры,другие скачали ради интереса и ушли.ладно делать динамику онлайна от месяца к месяцу или от квартала к кварталу,но сравнивать с релизом это форменный критинизм

9
Jarvis666

Причина только в том, то а игре делать нечего. Разрабы не придумали ничего кроме жоп и сисек, но даже они не задерживают надолго. Вот увидишь, скоро увидим новость о закрытии серверов, а разрабы примутся пилить новую донатную мусорку, либо просто свалят в закат с награбленным))

3
LukotakinaZ Jarvis666

так в игре всего 1 тело с кучей голов. даже тут лажа.

2
ДаДжи Jarvis666

причина в том что 90% коментаторов,это овощи с айкью картошки,потому свой поверхностный и максимально предвзятый взгляд воспринимают за истину и пытаются её всем доказать.в ларке крофт 96го года были сиськи нереальной геометрической формы,так что эта игра была про сиськи??у корейцев впринципе культура видеоигр строится на сексуальных мадамах,я это ещё с линейки помню,позже бдо,бнс,щас стилар блейд и что??если ты в этих играх видишь только сиськи и жопы значит ты тупой спермотоксикозник,который возбудился от того что в коем то веке девок красивых увидел и решил что тебя хотят заставить дрочить

-1
JohnTornton

это посты для тех аутов, которые постоянно кричат про "убийцу" какой либо игры, когда хайпует подобный шлак по типу этой недоигры
только вот прикол всегда в том, что эти "убийцы" сами себя убивают

1
Jarvis666 ДаДжи
что??если ты в этих играх видишь только сиськи и жопы значит ты тупой спермотоксикозник,который возбудился от того что в коем то веке девок красивых увидел и решил что тебя хотят заставить дрочить

Бля, ну ты и токсик, истинный обитатель этого болота. Ладно, расскажи мне что ты увидел тут кроме жоп, сисек и доната, вот конкретно в этой игре. Может ты увидел тут глубокий сюжет, который поднимает какие-то злободневные темы? Или тут проработаные главные и второстепенные герои, которые не являются куклами, а каждый со своим характером и личностью? А может тут ах**вший лвл дизайн, благодаря которому каждый уровень интересно исследовать? Там нет буквально ничего из этого, что я перечислил. Игра является набором ассетов разный биомов, максимально клишированных персонажей и сюжета для галочки. Весь остальной акцент идëт на фан-сервисе))

0
Шмоня Натанзон

И шо, даже жопы в латексе не спасли? Зрада.

3
JohnTornton

было очевидно и предсказуемо
все эти помойки лишь на хайпе имеют онлайн, а после теряют всех, ибо ничего предложить не могут на долгую и интересную игру

2
Пользователь ВКонтакте

Да потому что там делать нечего, ни ивентов, ни интересной прокачки, вообще ничего нет 🤷 // Александр Рудой

1
Абдула Ибн Ебн Еб

Играйте ради жеп!

1
SOLUS5678

Что и требовалось доказать. Игра не смогла зацепить ни новичков ни фанатов такого жанра. Разработчики уж больно понадеялись на красивых персонажей но оказалось этого недостаточно. Яркая вспышка быстрый закат.

-3
JohnTornton

она и не смогла бы зацепить надолго, там нет ничего, что есть в том же варфрейме
а запускать игру ради сомнительной жёпы, ну это совсем развлечение для безмозглых
вот их и осталось немножко

0