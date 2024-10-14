The First Descendant потеряла 87% игроков в Steam за три месяца с момента запуска

Количество активных игроков в бесплатном шутере с живым сервисом от Nexon, The First Descendant, упало в среднем почти на 90% с момента первоначального выпуска игры. Проект по-прежнему привлекает около 30 000 игроков в день, но цифры уже не те, что были раньше.
Эти статистические данные взяты непосредственно со страницы SteamDB для The First Descendant, и на первый взгляд они рисуют довольно мрачную картину игры. С момента ее выпуска база игроков неуклонно снижалась, что привело к среднему еженедельному количеству игроков примерно в 17 000. Это меньше пикового значения запуска в 264 860 игрокв. Хотя запуск ее первого сезона, Invasion, в августе 2024 года не обеспечил того подъема, который можно было бы ожидать от игры с живым сервисом, более недавнее обновление дало скачёк.
Как вы можете видеть на изображении выше, база игроков немного выросла со среднего значения в 17 000 до пикового значения в 32 822 за 24 часа в эти выходные. Это произошло благодаря обновлению, которое вышло в четверг 10 октября 2024 года, в котором фанатам представили Ultimate Freyna, квест персонажа и многое другое.
к чему эта новость,я не понимаю.во всех фри онлайн проэктах кол игроков будет падать по сравнению с релизом по простой,очевидной даже дегенератам причине.100% тех кто зашли на релизе,зашли ознакомится,пощупать,узнать о чем игра в подробностях и все.блогеры делают обзоры,другие скачали ради интереса и ушли.ладно делать динамику онлайна от месяца к месяцу или от квартала к кварталу,но сравнивать с релизом это форменный критинизм
Причина только в том, то а игре делать нечего. Разрабы не придумали ничего кроме жоп и сисек, но даже они не задерживают надолго. Вот увидишь, скоро увидим новость о закрытии серверов, а разрабы примутся пилить новую донатную мусорку, либо просто свалят в закат с награбленным))
так в игре всего 1 тело с кучей голов. даже тут лажа.
причина в том что 90% коментаторов,это овощи с айкью картошки,потому свой поверхностный и максимально предвзятый взгляд воспринимают за истину и пытаются её всем доказать.в ларке крофт 96го года были сиськи нереальной геометрической формы,так что эта игра была про сиськи??у корейцев впринципе культура видеоигр строится на сексуальных мадамах,я это ещё с линейки помню,позже бдо,бнс,щас стилар блейд и что??если ты в этих играх видишь только сиськи и жопы значит ты тупой спермотоксикозник,который возбудился от того что в коем то веке девок красивых увидел и решил что тебя хотят заставить дрочить
это посты для тех аутов, которые постоянно кричат про "убийцу" какой либо игры, когда хайпует подобный шлак по типу этой недоигры
только вот прикол всегда в том, что эти "убийцы" сами себя убивают
Бля, ну ты и токсик, истинный обитатель этого болота. Ладно, расскажи мне что ты увидел тут кроме жоп, сисек и доната, вот конкретно в этой игре. Может ты увидел тут глубокий сюжет, который поднимает какие-то злободневные темы? Или тут проработаные главные и второстепенные герои, которые не являются куклами, а каждый со своим характером и личностью? А может тут ах**вший лвл дизайн, благодаря которому каждый уровень интересно исследовать? Там нет буквально ничего из этого, что я перечислил. Игра является набором ассетов разный биомов, максимально клишированных персонажей и сюжета для галочки. Весь остальной акцент идëт на фан-сервисе))
И шо, даже жопы в латексе не спасли? Зрада.
было очевидно и предсказуемо
все эти помойки лишь на хайпе имеют онлайн, а после теряют всех, ибо ничего предложить не могут на долгую и интересную игру
Да потому что там делать нечего, ни ивентов, ни интересной прокачки, вообще ничего нет 🤷 // Александр Рудой
Играйте ради жеп!
Что и требовалось доказать. Игра не смогла зацепить ни новичков ни фанатов такого жанра. Разработчики уж больно понадеялись на красивых персонажей но оказалось этого недостаточно. Яркая вспышка быстрый закат.
она и не смогла бы зацепить надолго, там нет ничего, что есть в том же варфрейме
а запускать игру ради сомнительной жёпы, ну это совсем развлечение для безмозглых
вот их и осталось немножко