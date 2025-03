The First Descendant прекратит поддержку PS4 и Xbox One летом нынешнего года

Плохие новости для геймеров, которые играют в The First Descendant на консолях предыдущего поколения. Nexon наконец решила прекратить поддержку игры на PS4 и Xbox One, чтобы они могли больше сосредоточиться на разработке для консолей текущего поколения. В связи с этим решением игроки на консолях старого поколения больше не смогут играть в игру с 19 июня 2025 года.

Решение было высказано на стриме с руководителем разработки игры, который изначально был направлен на представление различных подробностей о Серене, новом персонаже Целителе в экшн-игре и контенте во втором сезоне.

Согласно дополнительной информации, прекращение поддержки на консолях старого поколения основано на объеме усилий по оптимизации игры там. Поскольку игра действительно разработана для консолей нынешнего поколения, таких как PS5 и Xbox Series X/S, то внешнему виду и игровому процессу на PS4 и Xbox One необходимо уделить особое внимание.