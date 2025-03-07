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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.4 646 оценок

The First Descendant прекратит поддержку PS4 и Xbox One летом нынешнего года

monk70
Новости

Плохие новости для геймеров, которые играют в The First Descendant на консолях предыдущего поколения. Nexon наконец решила прекратить поддержку игры на PS4 и Xbox One, чтобы они могли больше сосредоточиться на разработке для консолей текущего поколения. В связи с этим решением игроки на консолях старого поколения больше не смогут играть в игру с 19 июня 2025 года.

Решение было высказано на стриме с руководителем разработки игры, который изначально был направлен на представление различных подробностей о Серене, новом персонаже Целителе в экшн-игре и контенте во втором сезоне.

Согласно дополнительной информации, прекращение поддержки на консолях старого поколения основано на объеме усилий по оптимизации игры там. Поскольку игра действительно разработана для консолей нынешнего поколения, таких как PS5 и Xbox Series X/S, то внешнему виду и игровому процессу на PS4 и Xbox One необходимо уделить особое внимание.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Vova S

Проснись Тэнно. И возвращайся к бесконечному фарму, сука!

0
SOLUS5678

Минус игроки и онлайн. Верной дорогой идут товарищи.))))

-1
Сергей Оленичев

Если бы было много игроков то они бы их не сливали

1
kotasha

Да вообще пофиг, не вижу смысл на такое время тратить.

-1
IbruhmanI

значит насрут на оптимизацию как и все(

-3
rtnrwv

чел, эти консоли устарели, точнее железо, киберпанк пытались там выпустить и что из этого вышло сам знаешь.

7