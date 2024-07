The First Descendant преодолела отметку в 229 000 одновременных игроков в Steam после запуска

Прошло уже более трех лет с момента ее анонса, но The First Descendant от компании Nexon все таки дошла до релиза. С игрой возникли некоторые проблемы, например, премиум-валюта Caliber не отображалась после покупки (это было исправлено), но количество игроков в игре достаточно велико: на момент написания статьи был зафиксирован пик в 229 257 одновременных игроков в Steam.

Несмотря на успех игры, отзывы пользователей "смешанные" - всего 45 процента положительных из 11 180.

Жалобы варьируются от чрезмерной монетизации и проблем с производительностью до игрового процесса, который некоторые описывают как "обычный" и "хуже", чем Warframe и Destiny 2. Однако запуск - это только начало, и Nexon планирует выпустить большое количество пост-релизного контента, включая новых боссов Колосса, Потомков, варианты Ultimate, оружие и многое другое. За дополнительной информацией обращайтесь сюда.

The First Descendant доступна для игры на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.