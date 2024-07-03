The First Descendant преодолела отметку в 229 000 одновременных игроков в Steam после запуска

Прошло уже более трех лет с момента ее анонса, но The First Descendant от компании Nexon все таки дошла до релиза. С игрой возникли некоторые проблемы, например, премиум-валюта Caliber не отображалась после покупки (это было исправлено), но количество игроков в игре достаточно велико: на момент написания статьи был зафиксирован пик в 229 257 одновременных игроков в Steam.
Несмотря на успех игры, отзывы пользователей "смешанные" - всего 45 процента положительных из 11 180.
Жалобы варьируются от чрезмерной монетизации и проблем с производительностью до игрового процесса, который некоторые описывают как "обычный" и "хуже", чем Warframe и Destiny 2. Однако запуск - это только начало, и Nexon планирует выпустить большое количество пост-релизного контента, включая новых боссов Колосса, Потомков, варианты Ultimate, оружие и многое другое. За дополнительной информацией обращайтесь сюда.
The First Descendant доступна для игры на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.
Не повод для гордости. Важно сохранить игроков. А тот контент, что есть сейчас, убог донельзя. Ну серьезно , никакого разнообразия вообще. Защита, защита, защита, и все. С контроль+В делали всю игру.
Мне то же сразу бросилось в глаза то, что мисси однообразные, никакой фантазии..
Тут главное игроков сохранить в дальнейшей перспективе иначе быстро игра станет такой же как и все. По сути ничего нового не выпустили
А как... https://www.playground.ru/first_descendant/news/sostoyalsya_reliz_besplatnogo_shutera_the_first_descendant_kotoryj_nachinaet_s_hvalebnyh_otzyvov_za_seksualnyh_geroin-1709128
Лох не мамонт...
Куда, сюда?
На выходе частенько так, я бы лучше глянул стату по регионам, скорее всего добрую долю сами корейцы и составили, они к такому продукту лежат сердцем.
Её онлайн уже через неделю можно делить на 2 или 3, потому что часов 5 спустя ты понимаешь что все локации, враги и задания это Ctrl+C Ctrl+V
Вообще с релизами у разрабов практически всегда беда. То ли торапышка был голодный проглотил утюг холодный. Либо что все больше кажется и так сойдет. Если что пиарщиков поболее в поля выпустят с ботами и троллями в компании и нивелируют праведный гнев. Зато бабки на разработке сэкономят и поскорей получать за полуфабрикат основные деньги причем в режиме снятия сливок.
Посмотрим что будет потом, сколько будут играть (если конечно разрабы не сбавят оборы в монетизации) ну а оптимизацию завезут и так
Донат ппц в ней, могли хотя бы 2к сделать а не 5 // Макс Туранцев
2к - это регионалки стима, а они донат по своим шаблонам делали. Впрочем DE в Варфрейме также сделали, с той лишь разницей, что сами иногда подкидывают игроку купоны на 50% и 75% скидки.
помнится когда я еще залипал в WF (года ...3 назад али 4) как раз по такому купону покупал большой пак валюты. и это выглядело прям очень очень бюджетно