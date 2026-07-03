The First Descendant раскрыла планы до конца года - 4-й сезон, новый PvEvP-режим и празднование второй годовщины

NEXON провела трансляцию Descendant Fest 2026, посвящённую второй годовщине The First Descendant, где представила дорожную карту развития игры до конца года. Вместе с этим разработчики показали сюжетный трейлер четвёртого сезона под названием «Великая битва», который готовит игроков к масштабному столкновению Потомков с Карелом во время атаки на Альбион.

Первое крупное обновление выйдет уже 15 июля и сосредоточится на высокоуровневом контенте. Разработчики объединят сложные перехваты и сражения в Бездне Пустоты в единую систему, а также добавят новый экстремальный уровень сложности для самых опытных игроков.

Полноценный старт четвёртого сезона состоится 20 августа. Игроков ждёт крупнейшее на сегодняшний день мега-подземелье с несколькими битвами с боссами и более кинематографичной постановкой финального сражения. Вместе с обновлением в игре появится новый Потомок Ворона, использующая дробовик, мобильные атаки и особую призываемую форму.

Осенью The First Descendant продолжит получать новый контент. В сентябре разработчики добавят Супер Хэйли и подземелье «Колыбель Эволюции», а в ноябре — подземелье «Святилище Генозиса» и нового Потомка по имени Моне. Завершит год декабрьское обновление с первым для игры асимметричным PvEvP-режимом «Колизей-А», где две команды будут одновременно сражаться с врагами и мешать друг другу выполнять задачи, а также смогут превращаться в Колоссов.

Празднование второй годовщины уже стартовало. Игроков ждут временные внутриигровые события, косметические награды, бонусы развития и голосование за лучшие пользовательские дизайны обликов, победители которого позже появятся в игре. Кроме того, NEXON открыла предзаказы на новые коллекционные фигурки по мотивам The First Descendant, включая Банни, Валби и Супер Банни.