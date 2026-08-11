The First Descendant: Сезон 4 приносит 11 трансцендентных пушек и новый роглайк-режим Trials

Nexon готовит масштабное обновление для The First Descendant. Четвертый сезон добавит 11 единиц трансцендентного оружия и испытательный режим с элементами roguelike. Подробности стали известны из свежего Dev Note, а полную презентацию сезона разработчики покажут 18 августа во время прямой трансляции Dev Live.

Trials — это полностью новый игровой режим, построенный на принципах roguelike. С каждым новым забегом сложность возрастает, а маршрут меняется благодаря случайным телепортам.

Игроки будут собирать собственную колоду усилений через систему "Переменный Код", выбирая баффы и комбинируя их для создания синергии. Режим также включает событие "Треснувшая Расселина" — опциональное боевое испытание с дополнительными наградами для тех, кто готов рискнуть.

Новые Командиры:

Antithese — быстрый командир-преследователь, который сокращает дистанцию прыжками и связывает игроков, принуждая к ближнему бою. Уничтожение появляющихся рядом "Кодов Безопасности" дает шанс на контратаку.

— быстрый командир-преследователь, который сокращает дистанцию прыжками и связывает игроков, принуждая к ближнему бою. Уничтожение появляющихся рядом "Кодов Безопасности" дает шанс на контратаку. Vorax — медленный, но смертоносный противник. Его атаки оставляют метки "Идентификационный Код", если игрок не смог увернуться, и эти метки конвертируются в дополнительный урон на следующих этапах боя.

Разработчики также анонсировали подготовку других командиров, но их имена пока держат в секрете.

Более подробная информация о четвертом сезоне будет представлена во время Dev Live 18 августа. Точная дата выхода обновления пока не объявлена, но релиз ожидается в ближайшее время после презентации.