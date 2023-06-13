Трейлер амбициозного корейского шутера The First Descendant ©

Во время расширенной выставки Xbox мы смогли взглянуть на The First Descendant, шутер нового поколения, созданный на графическом движке Unreal Engine 5.

На первый взгляд игра от Nexon напоминает Outriders. Мы берем на себя роль титулованных Потомков, которые будут проходить миссии, индивидуально или в кооперативной группе до четырех игроков - чтобы завершить их, нам, конечно же, придется сражаться с массой противников. Сражения должны быть феноменальными, ведь мы даже сможем перепрыгивать через некоторых врагов.

У каждого персонажа будет не только своя внешность, но и оружие или специальные способности. Nexon обещает интересную сюжетную линию, разнообразие местности, а сама игра будет доступна для ознакомления в кросс-игровой бета-версии с 22 по 28 августа.

Премьера игры состоится на консолях PlayStation, Xbox и ПК.