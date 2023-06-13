The First Descendant TBA
7.4 62 оценки

Трейлер амбициозного корейского шутера The First Descendant

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butcher69
Новости

Во время расширенной выставки Xbox мы смогли взглянуть на The First Descendant, шутер нового поколения, созданный на графическом движке Unreal Engine 5.

На первый взгляд игра от Nexon напоминает Outriders. Мы берем на себя роль титулованных Потомков, которые будут проходить миссии, индивидуально или в кооперативной группе до четырех игроков - чтобы завершить их, нам, конечно же, придется сражаться с массой противников. Сражения должны быть феноменальными, ведь мы даже сможем перепрыгивать через некоторых врагов.

У каждого персонажа будет не только своя внешность, но и оружие или специальные способности. Nexon обещает интересную сюжетную линию, разнообразие местности, а сама игра будет доступна для ознакомления в кросс-игровой бета-версии с 22 по 28 августа.

Премьера игры состоится на консолях PlayStation, Xbox и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MeduzaRUS

бета зашла на ура прям

1
ArtemOZR

эдакий destiny от 3 лица, надо будет заценить

1