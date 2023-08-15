Трейлер амбициозного корейского шутера The First Descendant демонстрирует поддержку DLSS 3 и персонажа Bunny ©

Объявив о начале открытого бета-тестирования для игры корейского шутера The First Descendant в сентябре, компании Nexon Korea и Nexon Games выпустили новый трейлер, посвященный поддержке DLSS 3 и персонажу Bunny.

В трейлере она описывается как самый быстрый персонаж предстоящего кооперативного шутера, что можно увидеть в геймплейном ролике: быстрота и ловкость движений будут в центре внимания. В следующем месяце Bunny также будет доступна для игры во время вышеупомянутого бета-тестирования игры.

Nvidia и Nexon также подтвердили, что ПК-версия The First Descendant будет поддерживать технологию DLSS 3, что позволит еще больше повысить производительность и частоту кадров для тех, кто играет на машинах, оснащенных картами серии GeForce RTX 40.

The First Descendant находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Открытая бета-версия будет доступна с 19 по 25 сентября.