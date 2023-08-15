Трейлер амбициозного корейского шутера The First Descendant демонстрирует поддержку DLSS 3 и персонажа Bunny

Объявив о начале открытого бета-тестирования для игры корейского шутера The First Descendant в сентябре, компании Nexon Korea и Nexon Games выпустили новый трейлер, посвященный поддержке DLSS 3 и персонажу Bunny.
В трейлере она описывается как самый быстрый персонаж предстоящего кооперативного шутера, что можно увидеть в геймплейном ролике: быстрота и ловкость движений будут в центре внимания. В следующем месяце Bunny также будет доступна для игры во время вышеупомянутого бета-тестирования игры.
Nvidia и Nexon также подтвердили, что ПК-версия The First Descendant будет поддерживать технологию DLSS 3, что позволит еще больше повысить производительность и частоту кадров для тех, кто играет на машинах, оснащенных картами серии GeForce RTX 40.
The First Descendant находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Открытая бета-версия будет доступна с 19 по 25 сентября.
Выглядит как очередная кб с лутбоксами и боевым пропуском.
ну выглядит как нереальный кал для детишек, игра должна выстрелить
Ну девушки хотя бы красивые.
Вот это вещь игра, и девушки красивые, игра не для трансов одним словом!
дизайн просто корейский мусор..
Она была в бете первой
Для такой ущербной графики уровня PS3 еще и dlss прикрутили, мндаа клоунада.
Стандартный уровнень графики для всех актуальных проектов на ue5, без dlss 3 просто будет неиграбельно)
обычная графика. но не пс3, это точно