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The First Descendant TBA
7.3 63 оценки

Трейлер амбициозного корейского шутера The First Descendant демонстрирует поддержку DLSS 3 и персонажа Bunny

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butcher69
Новости

Объявив о начале открытого бета-тестирования для игры корейского шутера The First Descendant в сентябре, компании Nexon Korea и Nexon Games выпустили новый трейлер, посвященный поддержке DLSS 3 и персонажу Bunny.

В трейлере она описывается как самый быстрый персонаж предстоящего кооперативного шутера, что можно увидеть в геймплейном ролике: быстрота и ловкость движений будут в центре внимания. В следующем месяце Bunny также будет доступна для игры во время вышеупомянутого бета-тестирования игры.

Nvidia и Nexon также подтвердили, что ПК-версия The First Descendant будет поддерживать технологию DLSS 3, что позволит еще больше повысить производительность и частоту кадров для тех, кто играет на машинах, оснащенных картами серии GeForce RTX 40.

The First Descendant находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Открытая бета-версия будет доступна с 19 по 25 сентября.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Jarvis666

Выглядит как очередная кб с лутбоксами и боевым пропуском.

2
Ray Liotta

ну выглядит как нереальный кал для детишек, игра должна выстрелить

1
6363

Ну девушки хотя бы красивые.

0
UndecidedLionel

Вот это вещь игра, и девушки красивые, игра не для трансов одним словом!

0
gliga142

дизайн просто корейский мусор..

0
MeduzaRUS

Она была в бете первой

-1
Protocol10

Для такой ущербной графики уровня PS3 еще и dlss прикрутили, мндаа клоунада.

-2
Listoman

Стандартный уровнень графики для всех актуальных проектов на ue5, без dlss 3 просто будет неиграбельно)

1
oldhoudini

обычная графика. но не пс3, это точно

-1