The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.3 743 оценки

Трейлер Unveiled Truth обещает новые откровения в мире The First Descendant

butcher69 butcher69

Бесплатная кооперативная экшен-RPG The First Descendant получила анонсный трейлер обновления Unveiled Truth — третьего эпизода третьего сезона. Выход контентного апдейта намечен на 5 февраля 2026 года. В представленном ролике разработчики делают акцент на загадочном персонаже по имени Диа, которая пробуждается и произносит фразу: «Я буду защищать тебя, мама». Этот момент явно намекает на важные сюжетные откровения и расширение лора игры.

Судя по тизеру, обновление сосредоточится не только на новых заданиях, но и на эмоциональной составляющей истории, раскрывая прошлое героев и ключевые события мира The First Descendant. Разработчики продолжают делать ставку на нарратив, постепенно углубляя вселенную проекта.

The First Descendant — это бесплатный шутер от третьего лица с элементами RPG, созданный на Unreal Engine 5. Игра предлагает выбор уникальных персонажей, одиночный режим и кооператив до восьми человек, включая масштабные и тактические сражения с боссами. Геймплей сочетает динамичные перестрелки, развитие героев и сбор лута, а грядущее обновление обещает добавить истории ещё больше веса и интриги.

Комментарии:  4
V13R

Вот столько играю в TFD, а корейцы видно совсем упоролись в костюм, даже для меня это перебор. Я не против откровенности, даже приветствую, но чет уже совсем не сексуально, должно быть хоть чуть чуть прикрыто тогда будет магия.

delusory

игре просто больше нечего предложить кроме этих костюмов

V13R delusory

Это да, но на это и упор

Jon Bekket

Люблю бронелифчики)

