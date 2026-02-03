Трейлер Unveiled Truth обещает новые откровения в мире The First Descendant

Бесплатная кооперативная экшен-RPG The First Descendant получила анонсный трейлер обновления Unveiled Truth — третьего эпизода третьего сезона. Выход контентного апдейта намечен на 5 февраля 2026 года. В представленном ролике разработчики делают акцент на загадочном персонаже по имени Диа, которая пробуждается и произносит фразу: «Я буду защищать тебя, мама». Этот момент явно намекает на важные сюжетные откровения и расширение лора игры.

Судя по тизеру, обновление сосредоточится не только на новых заданиях, но и на эмоциональной составляющей истории, раскрывая прошлое героев и ключевые события мира The First Descendant. Разработчики продолжают делать ставку на нарратив, постепенно углубляя вселенную проекта.

The First Descendant — это бесплатный шутер от третьего лица с элементами RPG, созданный на Unreal Engine 5. Игра предлагает выбор уникальных персонажей, одиночный режим и кооператив до восьми человек, включая масштабные и тактические сражения с боссами. Геймплей сочетает динамичные перестрелки, развитие героев и сбор лута, а грядущее обновление обещает добавить истории ещё больше веса и интриги.