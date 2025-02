В The First Descendant появится горячий источник

The First Descendant — игра от Nexon, доступная бесплатно с июля 2024 года. Она покорила игроков высококачественным игровым процессом в сочетании с красивыми женскими персонажами.

Игра достигла отличных показателей в Steam, зарегистрировав пиковое число одновременных игроков в 264 860, но со временем многие из этих игроков покинул её, и сейчас в Steam в среднем играют 8–9 тысяч игроков в день.

Несмотря на это, Nexon не унывает и продолжает активно вкладывать средства в The First Descendant, добавляя горячий источник, который появится 13 февраля. Nexon наконец-то прислушалась к игрокам, поскольку с момента выхода игры многие утверждали, что, несмотря на то, что The First Descendant была ориентирована на взрослую аудиторию, в ней недостаточно сексуальных скинов.

The First Descendant доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.