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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.5 640 оценок

В The First Descendant появится горячий источник

monk70
Новости

The First Descendant — игра от Nexon, доступная бесплатно с июля 2024 года. Она покорила игроков высококачественным игровым процессом в сочетании с красивыми женскими персонажами.

Игра достигла отличных показателей в Steam, зарегистрировав пиковое число одновременных игроков в 264 860, но со временем многие из этих игроков покинул её, и сейчас в Steam в среднем играют 8–9 тысяч игроков в день.

Несмотря на это, Nexon не унывает и продолжает активно вкладывать средства в The First Descendant, добавляя горячий источник, который появится 13 февраля. Nexon наконец-то прислушалась к игрокам, поскольку с момента выхода игры многие утверждали, что, несмотря на то, что The First Descendant была ориентирована на взрослую аудиторию, в ней недостаточно сексуальных скинов.

The First Descendant доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
suckerold

каждые трусы и лифчик будут по 100 баксов поди.

1
rtnrwv

15-20$ как и все скины

0
Jarvis666

Dies from cringe*

0