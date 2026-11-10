В The First Descendant представили Монет, управляющую временем в бою

Nexon представила Монет для The First Descendant — лутер-шутера от третьего лица. Героиня управляет временем, сражается в одиночных и кооперативных миссиях, а также помогает одолевать гигантских боссов.

Монет получила прозвище «Рыцарь, который не плачет». Её способности позволяют подчинять ход боя и использовать время против противников.

В The First Descendant каждый Потомок обладает уникальными умениями. Игроки могут объединяться в отряды и применять разные механики в битвах с крупными врагами.

Монет станет доступна с выходом эпизода «Наследие» для Steam, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X/S, Xbox на PC и Xbox Cloud.