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The First Descendant 30.06.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.2 775 оценок

В The First Descendant представили Монет, управляющую временем в бою

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Nexon представила Монет для The First Descendant — лутер-шутера от третьего лица. Героиня управляет временем, сражается в одиночных и кооперативных миссиях, а также помогает одолевать гигантских боссов.

Монет получила прозвище «Рыцарь, который не плачет». Её способности позволяют подчинять ход боя и использовать время против противников.

В The First Descendant каждый Потомок обладает уникальными умениями. Игроки могут объединяться в отряды и применять разные механики в битвах с крупными врагами.

Монет станет доступна с выходом эпизода «Наследие» для Steam, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X/S, Xbox на PC и Xbox Cloud.

Трейлеры 43
17
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Floww

Минет?

4
goodneighbor

У этой игры, кроме голых срак, плюсы есть?

3
Steep Fraser

так как игра онлайновая - будет просто кидать замедление на врагов

1
SOLUS5678

Мери Поппинс какая то.))))