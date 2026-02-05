В The First Descendant вышло крупное обновление 1.3.18 с новым потомком Диа и новыми ивентами

Разработчики из Nexon Games выпустили крупное обновление под номером 1.3.18 для своего бесплатного кооперативного шутера The First Descendant. Главной новинкой стала долгожданный новый потомок - Диа. Она связана с сюжетом предыдущих сезонов (в частности, с персонажем Глей, чьей дочерью она является по лору) и обладает уникальными способностями, ориентированными на мощные лазерные атаки и защиту союзников. Игроки могут получить Диа через исследования или специальные события.

С обновлением в игре запущены временные ивенты, во время которых до 18 февраля можно получить награды за ежедневный вход, включая материалы для Диа и ее модулей, а также повышенный бонус к опыту, материалам и модулям для прокачки других потомков.

Разработчики также анонсировали дорожную карту на ближайшие месяцы: март - новые внешние компоненты, скины и улучшения, апрель - дополнительный контент. Обновление также включает балансные правки (реворк Глей, правки баланса оружия, модулей и навыков других Потомков), исправление багов и оптимизация производительности. С полным списком можно ознакомиться в Steam.