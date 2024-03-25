на главную
об игре
First Dwarf 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Фэнтези
7.2 13 оценок

Появилось видео первых 15 минут игрового процесса игры First Dwarf

KAMA33
Новости

First Dwarf, это захватывающая ролевая игра на выживание, где вам предстоит строить базы и защищать башни, испытывая свои навыки в выживании и исследовании фантастического открытого мира, состоящего из парящих в небе островов.

Ресурсы на исходе, а некогда великая цивилизация испускает последние вздохи. В отчаянной попытке обеспечить будущее, могучие дирижабли отправляются на небесные острова в поисках материалов, которые помогут спасти некогда могущественное королевство гномов. Собирайте ресурсы, создавайте здания и сражайтесь с монстрами на загадочной парящей цепочке островов над фэнтезийным миром.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Blacksmoke1991

Какой-то Enshrouded про дворфов и на островах. Ну выглядит интересно.

0