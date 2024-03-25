Появилось видео первых 15 минут игрового процесса игры First Dwarf

First Dwarf, это захватывающая ролевая игра на выживание, где вам предстоит строить базы и защищать башни, испытывая свои навыки в выживании и исследовании фантастического открытого мира, состоящего из парящих в небе островов.
Ресурсы на исходе, а некогда великая цивилизация испускает последние вздохи. В отчаянной попытке обеспечить будущее, могучие дирижабли отправляются на небесные острова в поисках материалов, которые помогут спасти некогда могущественное королевство гномов. Собирайте ресурсы, создавайте здания и сражайтесь с монстрами на загадочной парящей цепочке островов над фэнтезийным миром.
Какой-то Enshrouded про дворфов и на островах. Ну выглядит интересно.