Появилось видео первых 15 минут игрового процесса игры First Dwarf

Игра переносит нас в мир Дрифтленда, который был разрушен войной между магами и превратился в множество летающих островов. Гномы, которые когда-то были великой цивилизацией, теперь на грани вымирания. Их единственная надежда — найти новый дом среди звёзд. Для этого они создают космические корабли и посылают на них своих лучших инженеров и исследователей. Один из них — Тру, который путешествует в компании своего верного дракона Рагна.

В игре вам предстоит управлять базой, изучать окружающие территории, сражаться с враждебными существами, осваивать новые земли и добывать ресурсы. Но самое главное — вы должны решить, какое будущее ждёт королевство гномов.