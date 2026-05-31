Анонсирован мрачный фэнтезийный экшен Firva: Strings of Fate

Инди-студия DoneGames официально анонсировала свой дебютный проект Firva: Strings of Fate (Part 1). Игра представляет собой сюжетное приключение в сеттинге темного фэнтези, сочетающее в себе черты классических частей Prince of Persia и боевую систему в стиле Sekiro: Shadows Die Twice.

Действие Firva: Strings of Fate (Part 1) разворачивается в мрачном мире под названием Ramirtana. Главным героем выступает немая воительница Firva, ведомая жаждой мести. Игрокам предстоит управлять героиней в ее путешествии, где сюжет подается через меняющиеся перспективы и закадровый голос рассказчика. Разработчики вдохновляются классическими играми серий Prince of Persia, God of War и Onimusha, стремясь воссоздать их кинематографичную атмосферу и напряжение. Сюжет игры затронет темы травмы, идентичности и предопределенности судьбы.

Игровой процесс строится вокруг боевой системы, вдохновленной Sekiro: Shadows Die Twice. Враги действуют агрессивно, поэтому игрокам придется полагаться на своевременные уклонения, парирования и комбо-атаки. После успешного отражения серии атак открывается возможность нанести мощный завершающий удар. Визуальный стиль боя подчеркивается эффектами искажения при взмахах меча и красными вспышками при успешном парировании. Камера в игре зафиксирована на кинематографичных ракурсах, что помогает передать масштаб локаций и эмоциональное напряжение сцен.

В процессе создания игры команда использует традиционные и современные методы. Например, для записи саундтрека применяется древний персидский струнный инструмент каманче, а также привлекаются вокалисты. Разработчики открыто заявляют об использовании генеративного искусственного интеллекта на ранних этапах производства. Нейросети применялись исключительно для создания первых концепт-артов и силуэтных эскизов из-за ограниченного бюджета. Весь этот процесс проходил под строгим контролем 2D-художника проекта по имени Kiavash Jahed Parsa, который дорабатывал полученные изображения вручную для использования в качестве базовых кадров сюжетных вставок.

Одновременно с анонсом в мае 2026 года студия запустила публичное тестирование в магазине Steam, призванное собрать отзывы о темпе повествования, сложности боев и атмосфере. За этот период проект уже получил первые технические обновления, направленные на оптимизацию размера клиента и исправление ошибок. На момент анонса точная дата выхода первой части Firva: Strings of Fate на ПК не сообщается, однако проект уже можно добавить в список желаемого.

Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5-7600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GTX 1050. Рекомендованные системные требования включают процессор Intel Core i7-7700K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce RTX 2060. Игра будет содержать сцены жестокости, насилия и частичной наготы, что соответствует мрачной стилистике проекта.