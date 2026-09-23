Fish & Ships отправит рыб в дирижабле на поиски океана - с пушками, минами и физикой

На PC Gaming Show Tokyo Direct представили Fish & Ships — кооперативную игру, в которой команде рыб предстоит отправиться на дирижабле на поиски океана. Разработчики делают ставку на совместное прохождение, физику и ситуации, которые легко могут превратить обычную экспедицию в полный хаос.

Игрокам предстоит управлять воздушным судном и прокладывать маршрут через опасные локации. В трейлере дирижабль пробирается между скалистыми уступами и пытается преодолеть плавучее минное поле, а участники экспедиции тем временем активно взаимодействуют друг с другом и окружающим миром.

В распоряжении рыб окажется различное оружие, включая дробовики. Причём применять его можно не только против очевидных препятствий: трейлер показывает абсурдные ситуации вроде стрельбы по персонажу, который мирно сидит на крыльце. Помимо оружия, игроки смогут бросать друг другу различные ящики и использовать физику окружения для создания ещё большего беспорядка.

Именно физическое взаимодействие, судя по представленным кадрам, станет одной из главных особенностей Fish & Ships. Ошибки одного игрока легко могут повлиять на всю команду, а попытка провести дирижабль через очередное препятствие способна закончиться совершенно неожиданным образом.

Дата выхода Fish & Ships пока не объявлена. Игра уже появилась в Steam, где её можно добавить в список желаний.