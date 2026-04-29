В Fisher Online начинается "Майский ивент"

Дорогие друзья, заканчивается теплый Апрель и на его место приходит ласковый Май. Месяц уюта, приятных встреч и, конечно же, вкусной еды.

В честь начала сезонов майского отдыха, Fisher Online объявляет о “Майском Ивенте”!

Событие стартует 30.04.2026 и продлится до плановой перезагрузки сервера 11.05.2026 в 04.00 (МСК). Оно пройдёт на локации “Россия, река Пра” и будет доступно с 1го уровня абсолютно бесплатно.

Вас ждёт следующее:

Приготовление шашлыков — собирайте ингредиенты и жарьте сочные шашлыки на мангале.

Лёгкая добыча ресурсов — ловите рыбу чтобы получить всё необходимое для шашлыков. Кто бы мог подумать, что улов окажется таким полезным?

Новые клубные задания — объединяйтесь с друзьями, выполняйте новый набор клубных заданий и получайте ценные награды.

И это еще не всё! По вашим просьбам мы возвращаем в игру Майские Наборы!

Будем ждать вас на полянах, реках и озёрах, с удочкой и шампуром наперевес!

Наслаждайтесь праздником, собирайте команду и докажите, что именно вы — лучшие мастера майского пикника!