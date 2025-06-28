В Fisher Online запущен новый ивент к Всемирному дню рыболова

С Всемирным днём рыболовства!
Для многих из нас это не просто хобби — это способ отдохнуть, отвлечься от суеты и испытать азарт настоящего рыболова. Каждая рыбалка — это возможность отточить мастерство, насладиться умиротворяющей атмосферой и почувствовать радость долгожданной поклёвки.
Поздравляем вас с этим особенным днём! Пусть каждая рыбалка приносит радость, а улов — удовольствие. Пусть этот день будет таким же продуктивным, как ваши лучшие сессии, а впереди ждут новые рекорды и яркие эмоции.
В связи с этим днём мы подготовили для вас специальные задания.
Ивент продлится с 27 июня по 6 июля (окончание ивента — дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 7 июля).
Во время ивента всем игрокам предлагается выполнить ряд заданий! Для участия не нужно делать никаких дополнительных действий, все задания закрываются автоматически пока вы вылавливаете подходящие экземпляры. За их выполнение можно будет получить различные награды(наживки, карточки и различные расходные материалы). А после выполнения всей линейки квестов наградой станет сундук в котором можно будет получить уникальные награды, к примеру жетоны, "Vip" или поплавки с подсветкой поклевки.
Желаем удачи, отличного настроения и настоящего отдыха!
Все равно никакие симуляторы не заменят реальность. Например, насадку червяка или кузнечика или того же хлеба смоченного подсолнечным маслом. Тем более ощущение поклева и хитрость различных видов рыб. Да и то что это MMO сразу становится грустно. Ибо рыба любит тишину.
Согласен что не заменят. Жаль у нас нет в округе пригодных прудов для рыбалки, а на дальние пруды за 50км нет возможности добраться..я б посидел с удочкой..
Хз зачем рыбаку играть в эту суррогатную хрень, если можно поехать на настоящую рыбалку.
А зачем играть в строительные симуляторы, если можно пойти на работу и дом построить, или зачем играть в ЕТС2 если можно сесть в машину и повозить грузы в реале. Не все имеют в шаговой доступности водоем и здоровье что б до него дойти. Так рассуждать это можно прийти к выводу что игры компьютерные вообще не нужны, почти все есть в реальности. Однако все сидят в компьютерах и играют, думаю Вы не исключение.
Так рассуждать это можно прийти к выводу что игры компьютерные вообще не нужны, почти все есть в реальности.
Возможно, что это верный вывод. )
Ждём когда игроки контры начнут закладывать бомбу не на б, а в крокус сити....
Это же насколько должна быть ущербна и уныла жизнь человека которому лень поднять свою пятую точку и съездить на настоящую рыбалку.
А кто Вам сказал что люди играющие в игры не ловят в реале?)) Я считаю по выходным многие берут снасти, садятся в машину и едут. А в будни после работы когда выпадает свободный часок, они играют в рыбалки на компьютере ради отдыха! А есть люди которые физически не в состоянии ходить, не то что б ездить.
Но видимо это слишком тяжело для понимания, если вместо того что б самому прийти к подобному мнению, называем жизнь людей ущербной а их ленивыми.