В Fisher Online запущен новый ивент к Всемирному дню рыболова

С Всемирным днём рыболовства!

Для многих из нас это не просто хобби — это способ отдохнуть, отвлечься от суеты и испытать азарт настоящего рыболова. Каждая рыбалка — это возможность отточить мастерство, насладиться умиротворяющей атмосферой и почувствовать радость долгожданной поклёвки.

Поздравляем вас с этим особенным днём! Пусть каждая рыбалка приносит радость, а улов — удовольствие. Пусть этот день будет таким же продуктивным, как ваши лучшие сессии, а впереди ждут новые рекорды и яркие эмоции.

В связи с этим днём мы подготовили для вас специальные задания.

Ивент продлится с 27 июня по 6 июля (окончание ивента — дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 7 июля).

Во время ивента всем игрокам предлагается выполнить ряд заданий! Для участия не нужно делать никаких дополнительных действий, все задания закрываются автоматически пока вы вылавливаете подходящие экземпляры. За их выполнение можно будет получить различные награды(наживки, карточки и различные расходные материалы). А после выполнения всей линейки квестов наградой станет сундук в котором можно будет получить уникальные награды, к примеру жетоны, "Vip" или поплавки с подсветкой поклевки.

Желаем удачи, отличного настроения и настоящего отдыха!