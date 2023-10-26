На следующей неделе EGS будет раздавать F.I.S.T.: Forged In Shadow и Turnip Boy Commits Tax Evasion

Приключенческий экшен от китайских разработчиков, в котором геймерам необходимо взять на себя роль кролика с большим мех-рычагом на спине.

Сражайтесь со злыми машинами, проходите миссии, зарабатывайте награды, преодолевайте различные препятствия и исследуйте мир, выполненный в стиле дизельпанка. Боевая система игры основана на трёх видах оружия, которые вам предстоит использовать: механический кулак, дрель и кнут. Используйте данный арсенал и увязывайте свои атаки в мощные комбо.