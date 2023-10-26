На следующей неделе EGS будет раздавать F.I.S.T.: Forged In Shadow и Turnip Boy Commits Tax Evasion

Экшен Metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и однопользовательская приключенческая игра Turnip Boy Commits Tax Evasion будут доступны бесплатно в Epic Games Store для ПК со 2 по 9 ноября.
Они заменят хоррор на выживание The Evil Within 2 и платформер-головоломку Tandem: a Tale of Shadows, которые теперь можно бесплатно получить до 2 ноября.
F.I.S.T — это экшн-игра в стиле метроидвании, обещающая немало азарта. С другой стороны, Turnip Boy Commits Tax Evasion представляет собой причудливое приключение для одного игрока.
Опять F.I.S.T
а мне обоих вазелинов удалось забрать
второй ни в какую не хотел)
а кролики уже были
втф, зачем тебе 3 браузера
повезло, а меня егс нахер послал с 1 частью и сейчас со 2 посылает
хоумворлд кстати прошел сюжетку, неплохо) катсцены полноценные и геймплей ненапряжный, но интересный
а вот 1 часть Guacamelee, ближе к концу игры я чуть пальцы не сломал
Планета впн работает через раз
Попробуй
Опять T.W.O