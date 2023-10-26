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F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch 07.09.2021
7 148 оценок

На следующей неделе EGS будет раздавать F.I.S.T.: Forged In Shadow и Turnip Boy Commits Tax Evasion

monk70
Новости

Экшен Metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и однопользовательская приключенческая игра Turnip Boy Commits Tax Evasion будут доступны бесплатно в Epic Games Store для ПК со 2 по 9 ноября.

Они заменят хоррор на выживание The Evil Within 2 и платформер-головоломку Tandem: a Tale of Shadows, которые теперь можно бесплатно получить до 2 ноября.

F.I.S.T — это экшн-игра в стиле метроидвании, обещающая немало азарта. С другой стороны, Turnip Boy Commits Tax Evasion представляет собой причудливое приключение для одного игрока.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Mad_cloud

Опять F.I.S.T

7
dreamevil2067

а мне обоих вазелинов удалось забрать

второй ни в какую не хотел)

а кролики уже были

5
ratte88

втф, зачем тебе 3 браузера

1
Дамир Шаяхметов

повезло, а меня егс нахер послал с 1 частью и сейчас со 2 посылает
хоумворлд кстати прошел сюжетку, неплохо) катсцены полноценные и геймплей ненапряжный, но интересный
а вот 1 часть Guacamelee, ближе к концу игры я чуть пальцы не сломал

0
dreamevil2067 Дамир Шаяхметов

Планета впн работает через раз

Попробуй

1
Bassota277

Опять T.W.O

0