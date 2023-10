На следующей неделе EGS будет раздавать F.I.S.T.: Forged In Shadow и Turnip Boy Commits Tax Evasion

Экшен Metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и однопользовательская приключенческая игра Turnip Boy Commits Tax Evasion будут доступны бесплатно в Epic Games Store для ПК со 2 по 9 ноября.

Они заменят хоррор на выживание The Evil Within 2 и платформер-головоломку Tandem: a Tale of Shadows, которые теперь можно бесплатно получить до 2 ноября.

F.I.S.T — это экшн-игра в стиле метроидвании, обещающая немало азарта. С другой стороны, Turnip Boy Commits Tax Evasion представляет собой причудливое приключение для одного игрока.