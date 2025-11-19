В Steam состоялся релиз сиквела популярного симулятора свиданий Five Hearts Under One Roof: Season 2

На цифровой платформе Steam состоялся релиз сиквела популярного FMV-симулятора свиданий Five Hearts Under One Roof: Season 2. Разработчики из студии Storytaco и мультимедийной компании 3Ycorporation рады представить продолжение истории, которая завоевала сердца миллионов игроков по всему миру.

Первый сезон Five Hearts Under One Roof разошелся тиражом более 300 тысяч копий, а новая часть набрала свыше 100 тысяч "желаний" в Steam еще до запуска. Это свидетельствует о огромном интересе сообщества к проекту, сочетающему элементы интерактивного кино, симулятора свиданий и визуальной новеллы.

В Season 2 игроки возвращаются в роль управляющего пансионатом, где под одной крышей живут шесть очаровательных героинь. Новая часть вводит улучшенную систему ветвящегося сюжета с большим количеством выборов, влияющих на развитие отношений и концовки. Добавлены мини-игры, система предметов для взаимодействия с персонажами, бонусные видео и скрытые эпилоги, что делает геймплей еще более эмоциональным и реиграбельным.

Для тех, кто хочет протестировать новинку, в Steam доступна бесплатная демо-версия. В игре пока нет русского языка, однако разработчики написали, что передали команде пожелания игроков и возможно русский появится позже.