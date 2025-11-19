ЧАТ ИГРЫ
Five Hearts Under One Roof season2 18.11.2025
Инди, Другой симулятор
1 1 оценка

В Steam состоялся релиз сиквела популярного симулятора свиданий Five Hearts Under One Roof: Season 2

2BLaraSex 2BLaraSex

На цифровой платформе Steam состоялся релиз сиквела популярного FMV-симулятора свиданий Five Hearts Under One Roof: Season 2. Разработчики из студии Storytaco и мультимедийной компании 3Ycorporation рады представить продолжение истории, которая завоевала сердца миллионов игроков по всему миру.

Первый сезон Five Hearts Under One Roof разошелся тиражом более 300 тысяч копий, а новая часть набрала свыше 100 тысяч "желаний" в Steam еще до запуска. Это свидетельствует о огромном интересе сообщества к проекту, сочетающему элементы интерактивного кино, симулятора свиданий и визуальной новеллы.

В Season 2 игроки возвращаются в роль управляющего пансионатом, где под одной крышей живут шесть очаровательных героинь. Новая часть вводит улучшенную систему ветвящегося сюжета с большим количеством выборов, влияющих на развитие отношений и концовки. Добавлены мини-игры, система предметов для взаимодействия с персонажами, бонусные видео и скрытые эпилоги, что делает геймплей еще более эмоциональным и реиграбельным.

Для тех, кто хочет протестировать новинку, в Steam доступна бесплатная демо-версия. В игре пока нет русского языка, однако разработчики написали, что передали команде пожелания игроков и возможно русский появится позже.

XpeH_B_naJIbTo
10
MNM 777
3
Fedaykin
1
ДЕНИСКА_омск

так бананов не напасесся, благо с кожурой хавает, отходов нет

Святой Джо

Больше похоже на тренажер владения бананом

6
dartender

Какая харизматичная барышня.

И банан любит.

6
Fedaykin
Noowners

довели довели сцуки

борись тряпка

5
Tiger Goose

Это что, типа "Рандеву с незнакомкой", но бабы всю игру одетые?

4
Вадим Якимов

набор неотличимых на лицо кривоножек но с титьками..)

5
agula98

На превью наша Казахстанская девочка Rae lil black

2
SOLUS5678

Красивая девушка да и банан спелый.)

2
KompuaCujeje

PVP есть?!

1
ZombieMan1
под одной крышей живут шесть очаровательных героинь.

разве не 5? о чём и название намекает

2BLaraSex

В сиквеле их шесть, о чем написано в Стиме.

malars0

Один фиг сюжет в таких играх не дотягивает даже до уровня самых ширпотребных эроге...

