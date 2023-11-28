Фильм "Пять ночей с Фредди" стал самой успешной картиной компании Blumhouse Productions

Фильм "Пять ночей с Фредди" официально стал самой успешной картиной компании Blumhouse Productions.

Основатель Blumhouse Джейсон Блюм (Jason Blum) сообщил об этом в X/Twitter, отметив, что экранизация игры обошла "Сплит" М. Найта Шьямалана и стала самой успешной картиной студии на сегодняшний день. Не совсем понятно, что именно Блюм имеет в виду под словом "крупнейшая", но, по данным Box Office Mojo, похоже, что он имеет в виду кассовые сборы каждого фильма.

По данным сайта киностатистики, мировые кассовые сборы фильма "Пять ночей с Фредди" составляют 283 107 340 долларов США, в то время как мировые сборы фильма "Сплит" - 278 454 427 долларов США.

Это поразительный результат, особенно если учесть, что бюджет экранизации составил 20 млн. долларов. Успех фильма "Пять ночей с Фредди" от Blumhouse начался с того, что в премьерный уикенд он собрал в домашнем прокате 78 млн. долларов. В последующие недели зрители продолжали приходить на экранизацию, и во второй уик-энд фильм собрал 19,4 млн. долларов. И это при том, что одновременно с фильмом на канале Peacock был организован потоковый релиз.

Создатель Five Nights at Freddy's Скотт Которн отреагировал на успех фильма через несколько дней после его премьеры. Тогда он сказал: "Это было выше моих самых смелых мечтаний. Я читаю комментарии и критику, поэтому, хотя я рад, что большинство людей прекрасно провели время в кино, я определенно обращаю на это внимание и хочу, чтобы вы все знали об этом".