Первый кадр и официальная дата выхода фильма по мотивам хоррора Five Nights at Freddy's ©

В Голливуде тренд на экранизации видеоигр продолжает набирать обороты. Сегодня стала известна дата премьеры фильма по мотивам Minecraft, однако это далеко не единственная экранизация игры, не совсем подходящий для этого. Уже в этом году геймеров ждет премьера киноадаптации хоррора Five Nights at Freddy's. Компания Blumhouse Productions, отвечающая за производство фильма, поделилась официальной датой премьеры и первым кадром ленты.

Как сообщается, фильм по мотивам популярной хоррор-игры Five Nights at Freddy's выйдет через 205 дней. Премьера картины запланирована прямо в разгар Хэллоуин — на 27 октября 2023 года. Анонс даты выхода ленты действительно удивляет, если учесть, что её съёмки завершились буквально в феврале этого года.

В студии Blumhouse Productions подтвердили, что этап постпродакшена не займет много времени из-за использования практических эффектов в экранизации. Поэтому создатели уверены в скором выходе картины. Киноадаптация Five Nights at Freddy's выйдет в кинотеатрах и на стриминге одновременно.