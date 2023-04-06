Five Nights at Freddy's 17.08.2014
7.4 236 оценок

Первый кадр и официальная дата выхода фильма по мотивам хоррора Five Nights at Freddy's

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Gutsz
Новости

В Голливуде тренд на экранизации видеоигр продолжает набирать обороты. Сегодня стала известна дата премьеры фильма по мотивам Minecraft, однако это далеко не единственная экранизация игры, не совсем подходящий для этого. Уже в этом году геймеров ждет премьера киноадаптации хоррора Five Nights at Freddy's. Компания Blumhouse Productions, отвечающая за производство фильма, поделилась официальной датой премьеры и первым кадром ленты.

Как сообщается, фильм по мотивам популярной хоррор-игры Five Nights at Freddy's выйдет через 205 дней. Премьера картины запланирована прямо в разгар Хэллоуин — на 27 октября 2023 года. Анонс даты выхода ленты действительно удивляет, если учесть, что её съёмки завершились буквально в феврале этого года.

В студии Blumhouse Productions подтвердили, что этап постпродакшена не займет много времени из-за использования практических эффектов в экранизации. Поэтому создатели уверены в скором выходе картины. Киноадаптация Five Nights at Freddy's выйдет в кинотеатрах и на стриминге одновременно.

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Съемки фильма по мотивам Five Nights at Freddy's официально начались
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mimpro

Странное решение дать Фредди на вывеске перчатки

3
FURYbushmaster

фильм типа Страна чудес Вилли?

1
AntonToxa

типа

0