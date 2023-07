Продюсер экранизации Five Nights at Freddy's рассказал о трудностях создания хоррор-фильма ©

Осенью этого года на большие экраны кинотеатров наконец-то доберется экранизация культового хоррора Five Nights at Freddy's от разработчика Скотта Коутона. Киноадаптация игры прошла через целый ряд трудностей и разочарований, но все таки смогла обзавестись датой премьеры. Продюсер фильма и руководитель Blumhouse Джейсон Блум рассказал о всех трудностях производства экранизации Five Nights at Freddy's, включая насмешки со стороны коллег.

Как отмечает Блум, во многом фильм по мотивам Five Nights at Freddy's призван ломать устоявшиеся стереотипы Голливуду. Создатели экранизации преследовали сразу несколько целей: подарить фанатам качественную адаптацию игры и выпустить захватывающий фильм ужасов. Джейсон Блум никогда не сомневался в качестве проекта, однако за долгий период производства ему пришлось терпеть насмешки и разочарования.

Все говорили, что мы никогда не сможем снять фильм, в том числе, кстати, и внутри моей компании. Меня высмеивали за то, что я стремился к этому, тому, что никогда не могло произойти. Это только разжигало во мне огонь, чтобы отметить им: "Держу пари, я смогу это сделать".

— рассказал Джейсон Блум.

По словам продюсера, им потребовалось около "шести или семи лет" на поиск правильной структуры экранизации. Начиная с 2017 года, команда активно прорабатывала разные идеи и сценарии. Один из сюжетов даже успел забраковать лично автор игры Скотт Коутон, но Джейсон Блум нашел нужное направление и у команды все получилось.

Премьера фильма "Пять ночей у Фредди" состоится 27 октября 2023 года.