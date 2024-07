Steel Wool Studios отпразднует 10-й день рождения Фредди Фазбера на PAX West

В следующем месяце франшизе Five Nights at Freddy's исполняется десять лет, и студия Steel Wool Studios решила отметить это событие, устроив праздничную вечеринку на предстоящем мероприятии PAX West. Steel Wool Studios, разработчики игр Five Nights at Freddy's: Help Wanted и Security Breach с её DLC Ruin, опубликовали новый анимационный ролик «Десятый день рождения Фредди», приглашающий всех посетителей PAX West присоединиться к празднованию.

«Присоединяйтесь к нам на Freddy's Birthday Bash на PAX West, которая пройдет с 29 августа по 2 сентября!» - говорится в подписи к видео. «Это будет взрывная вечеринка с играми, потрясающими подарками от наших партнёров из FNAF, а также множество сюрпризов! Встречайте новых друзей, играйте в игры и собирайте эксклюзивные подарки, которые вы не захотите пропустить. Не пропустите веселье - отметьте свои календари, и мы увидимся на PAX West!»

Steel Wool Studios не единственные, кто празднует десятилетие Freddy Fazbear. Ранее было объявлено, что разработчики примут участие в недельном праздновании десятой годовщины, которое начнется 1 августа и будет включать в себя контент и обновления от различных разработчиков, создателей контента и, возможно, даже от Blumhouse Productions, касающиеся сиквела фильма, вплоть до 8 августа, годовщины выхода первой игры.

В анонсе мероприятий упомянуто таинственное «объявление Steel Wool Studios», назначенное на 4 августа, так что Steel Wool запланировала что-то ещё, помимо Freddy's Birthday Bash на PAX West, чтобы отметить это событие.