Съёмки фильма "Пять ночей с Фредди 3" стартуют в 2027 году

Мэттью Лиллард раскрыл новые подробности о третьем фильме «Пять ночей с Фредди». В интервью Bloody Disgusting актёр подтвердил, что проект продолжает двигаться вперёд, а съёмки планируют начать в 2027 году. По его словам, первая версия сценария уже готова и вызвала восторг у команды.

«Я знаю, что пришла первая версия сценария и все очень воодушевлены. И знаю, что проект перешёл на следующий этап, так что снимать начнём в 2027-м», — сказал Лиллард.

Точная дата премьеры пока неизвестна. Если съёмки действительно стартуют в 2027 году, даже в январе, релиз, скорее всего, сдвинется на 2028-й. Подробности сюжета не раскрываются.

За кулисами франшизы произошли перемены. Сценарий третьей части пишет Гари Доберман, известный по «Оно», «Проклятию монахини», «Салемс-Лоту» и «До рассвета». Он сменил создателя серии Скотта Коутона, который писал первые два фильма. Режиссёр Эмма Тамми, работавшая над обеими частями, как ожидается, вернётся. Производством занимаются Universal Pictures и Atomic Monster — компания Джеймса Вана, теперь входящая в Blumhouse Productions.

Первый фильм вышел в 2023 году и собрал почти 300 миллионов долларов при смешанных отзывах. Сиквел добрался до кинотеатров в 2025-м, получил оценки хуже первой части и собрал меньше, но всё равно остался коммерчески успешным.