В сети появилась экранка трейлера фильма "Пять ночей у Фредди"

Трейлер фильма "Пять ночей у Фредди" просочился в интернет до его официального выхода.
Трейлер был опубликован в Twitter в двух частях пользователем zazaranhoz, который, по-видимому, получил доступ к трейлеру через некий опрос. Поскольку опрос и кадры трейлера почти наверняка проводились под NDA, трейлер покрыт опознавательными знаками, но вы можете посмотреть его ниже:
Согласно раннему трейлеру, фильм Five Nights at Freddy's выйдет в октябре.
В августе 2022 года стало известно, что аниматроники в фильме не будут CGI, а вместо этого для создания практических эффектов будет использован талантливый магазин Jim Henson's Creature Shop.
Игра Five Nights at Freddy's была выпущена 8 августа 2014 года разработчиком инди-игр Скоттом Коутоном. Несмотря на то, что игра начиналась как хоррор с элементами point-and-click, она мгновенно стала успешной. В настоящее время вселенная Five Nights at Freddy's включает в себя 8 игр, 7 книг и 1 предстоящий фильм.
Основная серия состоит из девяти видеоигр, действие которых происходит в местах, связанных с вымышленной семейной пиццерией под названием "Пицца Фредди Фазбера", в честь ее талисмана - аниматронного медведя Фредди Фазбера.
Нет уж, такое я хочу увидеть в FHD на большом телевизоре (терпеть не могу кинотеатры).
Нарезка мутных,непонятно откуда надёрганых кадров,с наложенной поверх сеткой шрифта теперь гордо именуется трейлером! Ура!