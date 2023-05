В сети появилась экранка трейлера фильма "Пять ночей у Фредди" ©

Трейлер фильма "Пять ночей у Фредди" просочился в интернет до его официального выхода.

Трейлер был опубликован в Twitter в двух частях пользователем zazaranhoz, который, по-видимому, получил доступ к трейлеру через некий опрос. Поскольку опрос и кадры трейлера почти наверняка проводились под NDA, трейлер покрыт опознавательными знаками, но вы можете посмотреть его ниже:

Согласно раннему трейлеру, фильм Five Nights at Freddy's выйдет в октябре.

В августе 2022 года стало известно, что аниматроники в фильме не будут CGI, а вместо этого для создания практических эффектов будет использован талантливый магазин Jim Henson's Creature Shop.

Игра Five Nights at Freddy's была выпущена 8 августа 2014 года разработчиком инди-игр Скоттом Коутоном. Несмотря на то, что игра начиналась как хоррор с элементами point-and-click, она мгновенно стала успешной. В настоящее время вселенная Five Nights at Freddy's включает в себя 8 игр, 7 книг и 1 предстоящий фильм.

Основная серия состоит из девяти видеоигр, действие которых происходит в местах, связанных с вымышленной семейной пиццерией под названием "Пицца Фредди Фазбера", в честь ее талисмана - аниматронного медведя Фредди Фазбера.