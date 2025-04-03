Аниматроники возвращаются: представлен первый тизер "Пяти ночей с Фредди 2"

Blumhouse официально представила первый тизер хоррора «Пять ночей с Фредди 2», продолжения успешной экранизации культовой серии видеоигр.

Фильм выйдет 5 декабря 2025 года и, в отличие от первой части, будет эксклюзивно в кинотеатрах, без одновременного релиза в сети.

Аниматроники выходят за пределы пиццерии! В тизере показаны школа, карнавал и другие локации, а за кадром звучит зловещий голос Мэттью Лилларда. Среди знакомых монстров — Чика, Бонни, Мангл, Мальчик с шариком и другие.

Режиссером снова выступает Эмма Тамми, а в главных ролях вернутся Джош Хатчерсон (Майк Шмидт), Пайпер Рубио (Эбби) и Элизабет Лэйл (Ванесса).