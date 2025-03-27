Blumhouse намекает на скорое появление новостей о втором фильме "Пять ночей с Фредди"

Фанаты франшизы «Пять ночей с Фредди» с нетерпением ждут продолжения фильма, который должен выйти в декабре этого года. После огромного успеха первой экранизации, ставшей самой кассовой лентой Blumhouse в 2023 году, ожидания от сиквела высоки.
Джейсон Блум, в социальных сетях намекнул на скорое появление новостей. Он поделился жутким роликом, состоящим из фанатских сообщений и пугающих аниматроников, и пообещал новые подробности в ближайшие дни. Ожидается, что важные новости станут известны 2 апреля, когда Universal проведет панель в рамках CinemaCon.
Множество пользователей сети уже отметили тизер как один из лучших «некоммерческих» анонсов, и фанаты с нетерпением ждут первых кадров или трейлера второго фильма.
Самый прикол в том ,что я пошла на премьеру первой части и там школота нормально фильм не давала смотреть 😕 // Алёна Хрватска
Забавно...ибо тру фаны уже деды // Алексей Алексеев
Я не фанат...просто решила посмотреть чё это такое // Алёна Хрватска
Иии...как тебе? // Алексей Алексеев
Так фильм и был расчитан на школоту, не считая пары скримеров, получился черезчур ламповый // Евгений Левочкин
Да нормальный // Алёна Хрватска
1 Часть супер и будем надеяться что 2рая тоже не подведёт.
А был же ещё фильм "Страна чудес Вилли" , где тоже аниматроники людей жрали. Там ещё Коля Клетка (Николас Кейдж) снимался. Трешачёк, но прикольный.Этот фильм имеет какое-то отношение к этой вселенной? Или просто сплагиатили идею?