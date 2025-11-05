Blumhouse представила финальный трейлер сиквела "Пяти ночей с Фредди"

Blumhouse представила финальный трейлер "Пять ночей с Фредди 2", который выйдет в кинотеатрах 5 декабря 2025 года. Новый ролик длится всего 30 секунд, но уже вызвал волну ажиотажа среди фанатов по всему интернету. Сиквел продолжает историю первого хоррора 2023 года, ставшего самым кассовым фильмом ужасов того года.

В фильме вновь снялись Джош Хатчерсон в роли Майка и Элизабет Лэйл в роли Ванессы, а к актерскому составу присоединились Меган Фокс (голос Toy Chica), MatPat (Toy Bonnie), Келлен Гофф (Toy Freddy), Фредди Картер, Уэйн Найт, Маккенна Грейс и Скит Ульрих. Режиссером выступила Эмма Тамми, а сценарий написал создатель серии игр Скотт Коутон.

Сюжет разворачивается спустя год после событий первой части. Город отмечает первый в своей истории фестиваль Fazfest, но тайны прошлого аниматронных друзей Майка начинают вновь всплывать. Когда его сестра Эбби тайком встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, это запускает цепь ужасных событий, раскрывающих мрачные секреты и давно забытый кошмар.

Universal и Blumhouse рассчитывают на успех сиквела, который обещает усилить атмосферу ужаса и шокировать как новых зрителей, так и фанатов оригинальной игры. Five Nights at Freddy’s 2 готовится стать ярким событием зимнего кинопроката.