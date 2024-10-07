По словам Джоша Хатчерсона, сиквел фильма "Пять ночей с Фредди" станет более страшным

Джош Хатчерсон, исполнивший роль Майка Шмидта в фильме «Пять ночей с Фредди», раскрыл несколько деталей о сиквеле, съёмки которого начнутся в этом месяце. По его словам, продолжение будет значительно страшнее первой части. Также фильм станет масштабнее — появится больше аниматроников, а сама вселенная Five Nights at Freddy’s откроется с новых сторон.

Хатчерсон отметил, что создатели фильма активно работают над расширением мира и концепции, но при этом стараются сохранить «приземлённость» персонажей. По его словам, важно найти баланс между масштабом и эмоциональной глубиной героев.

«Мы стремимся расширить мир, но следим за тем, чтобы персонажи оставались настоящими и близкими зрителям», — подчеркнул актёр.

Второй фильм обещает быть не только более пугающим, но и «весёлым», с увлекательным сюжетом, что, по мнению Хатчерсона, порадует поклонников. Премьера фильма ожидается в декабре 2025 года.