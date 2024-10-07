По словам Джоша Хатчерсона, сиквел фильма "Пять ночей с Фредди" станет более страшным

Джош Хатчерсон, исполнивший роль Майка Шмидта в фильме «Пять ночей с Фредди», раскрыл несколько деталей о сиквеле, съёмки которого начнутся в этом месяце. По его словам, продолжение будет значительно страшнее первой части. Также фильм станет масштабнее — появится больше аниматроников, а сама вселенная Five Nights at Freddy’s откроется с новых сторон.
Хатчерсон отметил, что создатели фильма активно работают над расширением мира и концепции, но при этом стараются сохранить «приземлённость» персонажей. По его словам, важно найти баланс между масштабом и эмоциональной глубиной героев.
«Мы стремимся расширить мир, но следим за тем, чтобы персонажи оставались настоящими и близкими зрителям», — подчеркнул актёр.
Второй фильм обещает быть не только более пугающим, но и «весёлым», с увлекательным сюжетом, что, по мнению Хатчерсона, порадует поклонников. Премьера фильма ожидается в декабре 2025 года.
что игра гвнина из трешового ада что фильм кал
Ну 3, 5 и 9 самые ужасные части как по мне, лучше бы не пытались разнообразие сувать, сумочкина смотрел так он в голосину орал от разнообразия, которое и не нужно
Фильм слишком уж далёк от частей игры, это скорее десятая вселенная, ну типо вроде персонажи те же но сюжет полностью перевернули как
хз откуда у игры столько поклонников играл впервые части и смотрел на ютубе. Детская пугалка с бюджетом в два доширака. Как по мне любая инди бродилка с графикой аля ps1 Будет страшнее чем эти мультяшные скримеры в виде животных
Ты не понимаешь того вайба, на то время это был шедевр среди хоррор игр, всё запредельно просто сделано для своего года, но как подана атмосфера, до сих пор пересматриваю летсплеи ютуберов которые на ней хайпанули.
Да уж надеемся на это, первый фильм был максимально скучным.
Игра не нравится, но вот фильм понравился. Жду вторую часть