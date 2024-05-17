У фильма "Пять ночей с Фредди 2" появилась официальная дата премьеры

Universal и Blumbhouse объявили дату выхода "Пяти ночей с Фредди 2": фильм дебютирует в кинотеатрах 5 декабря 2025 года, в соответствии с ранее заявленными сроками.

Короче говоря, ждать придется довольно долго.

Фильмы "Пяти ночей с Фредди" основаны на одноименной серии видеоигр в жанре хоррора от разработчика Скотта Коутона, которая стартовала в 2014 году. Первый фильм рассказывает о приключениях Майка Шмидта, ночного сторожа пиццерии Freddy Fazbear's Pizza, который должен противостоять угрозе, исходящей от пяти аниматронных талисманов ресторана, обладающих разумом и движимых инстинктами убийства.

При бюджете около 20 миллионов долларов первый фильм собрал 297 миллионов долларов по всему миру, став самым большим коммерческим успехом компании Blumhouse на сегодняшний день, а также дебютировал на стриминговом сервисе Peacock. Учитывая успех, сиквел был практически предрешен, как и большие ожидания публики.

На данный момент нет никаких подробностей об актерском составе и съемочной группе, а также о том, какие актеры из первого фильма вернутся для съемок в сиквеле.