Universal Pictures представила первый трейлер хоррора "Пяти ночей с Фредди 2"

Universal Pictures представила первый полноценный трейлер «Пяти ночей с Фредди 2» — продолжения успешной экранизации популярной хоррор-игры. Зрителей снова ждет жуткая атмосфера и знакомые лица: Джош Хатчерсон вернулся к роли охранника Майка, а компанию ему составили Пайпер Рубио, Мэттью Лиллард, Элизабет Лэил и Маккенна Грейс.

Режиссёром второй части вновь выступает Эмма Тамми. Сценарий написан в сотрудничестве с автором оригинальной игры Скоттом Коутоном и Сетом Каддебэком. Продюсирует проект Джейсон Блум, стоящий за многими громкими хоррорами последнего десятилетия.

Сюжет продолжит историю первой части, вновь перенося зрителей в мрачную пиццерию, где ночью оживают аниматроники. Судя по трейлеру, сиквел станет еще темнее и масштабнее.

Премьера фильма намечена на 5 декабря 2025 года.