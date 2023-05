На PlayStation Showcase представили хоррор Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 ©

Серия игр Five Nights At Freddy's получает новое пополнение в виде продолжения захватывающей VR-игры франшизы. Five Nights At Freddy's: Help Wanted 2 была анонсирована на выставке PlayStation Showcase 2023 с помощью короткого тизера.

Действие трейлера происходит в конструктивно сомнительном лифте, который, кажется, спускается с угрожающей скоростью. "Мы знаем, как сложно найти место, где ты чувствуешь себя своим, и найти работу, где к тебе относятся в основном с уважением, а изредка и с презрением", - говорит автоматический голос за кадром по интеркому лифта. "По этой причине мы рады сообщить вам, что вы достаточно хорошо справились с работой в первый раз, чтобы принять вас обратно. Кроме того, других претендентов не было".

Оригинальная игра Help Wanted, впервые вышедшая в 2019 году, стала первым шагом франшизы в VR. В ней игроки оказывались на месте сотрудника Fazbear Entertainment и должны были пройти различные мини-игры, отбиваясь от атак аниматроников с привидениями, и, судя по всему, сиквел будет выполнен в том же формате.

"Help Wanted 2 покажется знакомой игрокам, прошедшим первую игру, но с новыми играми, локациями, сюжетом и аниматрониками", - говорится в недавно опубликованном в блоге PlayStation сообщении об игре. "Постарайтесь выполнить свою работу как можно быстрее и усерднее, но будьте осторожны. Один неверный шаг в этой работе может привести к... неожиданным последствиям". Используя улучшенную мощность и точность PSVR 2, эта игра станет самой захватывающей, захватывающей дух игрой Five Nights at Freddy's за всю историю".

Никаких конкретных подробностей о геймплее не было раскрыто, и на данный момент нет подтвержденной даты выхода. Однако, что уже подтверждено, так это платформа игры. Five Nights At Freddy's: Help Wanted 2 выйдет на PSVR 2.