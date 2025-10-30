В EGS стартовала раздача двух хорроров к Хэллоуину: Five Nights at Freddy's: Into the Pit и Bendy and the Ink Machine

Магазин Epic Games запустил раздачу двух новых игры 30 октября, и это, очевидно, пара хорроров, идеально подходящих для Хэллоуина. Речь идёт о Bendy and the Ink Machine и Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

Как всегда, вы можете получить доступ к играм через официальный лаунчер или войдя в свою учётную запись на сайте Epic Games Store. У вас есть время до 6 ноября, чтобы получить игры.

Bendy and the Ink Machine — хоррор от первого лица, требующий сражений и решения головоломок. Игра вдохновлена ​​классическими мультфильмами, но переосмысливает их в кошмарном ключе.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit — это пиксельная приключенческая игра с элементами хоррора, которая отходит от стиля приключений от первого лица, типичного для основной серии. Нам предстоит путешествовать по разным эпохам, чтобы решать головоломки, собирать улики и избегать мехатронных угроз. Наши действия также помогут спасти жизни отца главного героя и других детей.