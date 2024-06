Жуткий пиксельный хоррор Five Nights at Freddy's: Into the Pit получил первый геймплейный трейлер

Трейлер Five Nights at Freddy's: Into the Pit был представлен во время Guerrilla Collective: новая игра во вселенной Five Nights at Freddy's пока не имеет даты выхода, но известно, что она появится на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

В данном случае сюжет вращается вокруг Освальда, мальчика, которому надоела жизнь в его маленьком городке, и однажды он попадает в путешествие во времени, которое точно заставит его пожалеть о своих желаниях

Главному герою Into the Pit предстоит выжить в течение пяти ночей, проходя через различные эпохи, сталкиваясь со сценариями, полными подводных камней и головоломок, а также с опасными аниматрониками, которых нужно будет постараться избежать.

Как вы можете видеть в трейлере, игра Five Nights at Freddy's: Into the Pit предлагает несколько новых поворотов в классической формуле серии, хотя темы в конечном итоге остаются теми же.

В сопровождении пиксельной графики мы сможем исследовать разные локации и разные временные линии, решать продуманные головоломки, интегрированные в основную сюжетную линию. Конечно, нам придется не только следить за путешествиями во времени, но и избегать аниматроников, которые будут пытаться напасть на нас, прячась, используя декорации и убегая, чтобы не стать их следующей жертвой.

Наши действия будут иметь последствия: сможем ли мы спасти наших друзей и семью или в конце концов поддадимся силам зла?