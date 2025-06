Команда TinyMadness расширяет рамки перевода — теперь работа ведётся не только над текстом, но и над графикой. В Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic начался перевод текстур, включая надписи, элементы меню и визуальные детали, важные для атмосферы игры.

В ближайшем крупном патче будут включены первые переведённые текстуры. Это станет важным шагом к более полной русской локализации проекта.

TinyMadness продолжает работу!