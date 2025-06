Состоялся релиз хоррора Five nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Состоялся релиз новой части легендарной серии хорроров - Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic.

Разработанная Steel Wool Studios в сотрудничестве со Скоттом Коутоном, эта часть предлагает поклонникам совершенно новый взгляд на историю вселенной FNaF. В центре повествования оказывается заброшенная мастерская Murray’s Costume Manor и загадочный персонаж — Мимик, эндоскелет, способный принимать облик других аниматроников. Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic сочетает в себе элементы классических мини-игр серии и новые механики выживания.

Игра доступна на Windows и PlayStation 5.