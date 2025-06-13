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Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic 13.06.2025
Ужасы, Инди, От первого лица
5 8 оценок

Состоялся релиз хоррора Five nights at Freddy's: Secret of the Mimic

RedDay13 RedDay13

Состоялся релиз новой части легендарной серии хорроров - Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic.

Разработанная Steel Wool Studios в сотрудничестве со Скоттом Коутоном, эта часть предлагает поклонникам совершенно новый взгляд на историю вселенной FNaF. В центре повествования оказывается заброшенная мастерская Murray’s Costume Manor и загадочный персонаж — Мимик, эндоскелет, способный принимать облик других аниматроников. Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic сочетает в себе элементы классических мини-игр серии и новые механики выживания.

Игра доступна на Windows и PlayStation 5.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ammati


Оперативненько. И 30 минут, не прошло. А новость уже тут.

2
RedDay13

Если быть точнее, то и минуты не прошло)

darkboteuh

русский язык в сделку не входил

2
Евгений Фролин

Поскорей бы ломанули...

UneventfulQusai

руссификатор будет?