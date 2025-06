Стартовала разработка ручного перевода игры Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

Команда TinyMadness начала работу над переводом Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Фанатская команда переводчиков TinyMadness объявила о старте ручной локализации новой части культовой хоррор-серии — Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic.

На этот раз игроков ждёт пугающее путешествие в Murray’s Costume Manor — заброшенную мастерскую, где скрывается Мимик, таинственный эндоскелет, способный подражать другим аниматроникам. Игра сочетает классические элементы серии с новыми механиками и атмосферой напряжённого выживания.

Напоминаем, что официальной локализации данной игры нет и сейчас доступен лишь нейросетевой перевод.