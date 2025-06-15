ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic 13.06.2025
Ужасы, Инди, От первого лица
7.8 29 оценок

Стартовала разработка ручного перевода игры Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic

VechniyRabotnik VechniyRabotnik

Команда TinyMadness начала работу над переводом Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Фанатская команда переводчиков TinyMadness объявила о старте ручной локализации новой части культовой хоррор-серии — Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic.

На этот раз игроков ждёт пугающее путешествие в Murray’s Costume Manor — заброшенную мастерскую, где скрывается Мимик, таинственный эндоскелет, способный подражать другим аниматроникам. Игра сочетает классические элементы серии с новыми механиками и атмосферой напряжённого выживания.

Напоминаем, что официальной локализации данной игры нет и сейчас доступен лишь нейросетевой перевод.

11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mr_Chebs

То есть, это будет типа мода (в плане установки), или его могут официально в игру добавить?

2
Максим Васильевич М

Это будет мод.

2
Вадим Якимов

ммм..я вот прям щас играю уже с текстовым переводом..

2