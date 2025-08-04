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Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic 13.06.2025
Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 109 оценок

Вышел первый тизер неофициальной локализации FNaF: The Secret of Mimic

VechniyRabotnik VechniyRabotnik

Состоялся релиз первого тизера неофициальной локализации Five Nights at Freddy's: The Secret of Mimic. В коротком видео представлены озвученные реплики и русские субтитры. Над проектом совместно работают FazVoice и TinyMadness.

В тизере уже можно услышать первые голоса — это вступительный диалог между двумя персонажами. Арнольд, уставший после 36-часовой смены, едет в машине, когда получает вызов от диспетчера. Тот просит его заехать в Мастерскую костюмов Мюррея и забрать оставленные вещи — сам основатель внезапно исчез. Между делом диспетчер упоминает, что внутри здания было замечено какое-то движение, но тут же переводит это в шутку, словно стараясь разрядить обстановку.

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