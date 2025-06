Команда TinyMadness выпустила первую версию ручного перевода игры Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic.

Перевод, как заявляют они, был выполнен с вниманием к деталям, а также были изменены некоторые имена персонажей на более понятные для СНГ игроков.

Русификатор уже доступен:

Также доступен трейлер русификатора: