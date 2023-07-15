Бесплатное дополнение к Five Nights at Freddy's: Security Breach выйдет 25 июля ©

Грядущее дополнение к вселенной Five Nights at Freddy's под названием Ruin, выйдет во вторник, 25 июля. Оно будет доступно для платформ PS4, PS5 и ПК.

В Ruin появится новый сюжет игры, в центре которого окажется молодая девушка по имени Кэсси. Исследуя разрушающийся Pizzaplex, игроки вместе с ней отправятся на поиски своего друга Грегори.

Это DLC призвано вызвать знакомый ужас, ставший визитной карточкой серии Five Nights at Freddy's. Оно переносит игроков в более мрачную, зловещую обстановку, отличную от хорошо освещенных просторов базовой игры. Полуразрушенный Pizzaplex придает дополнительный уровень клаустрофобии, добавляя естественные и неестественные шумы, сопровождающие заброшенную обстановку.

Геймплей дополнения отличается от механики пряток, характерной для Security Breach. Вместо этого акцент сделан на терпении и выборе времени, что способствует созданию напряженной обстановки. Разработчики решили умолчать о дальнейших деталях геймплея, предлагая игрокам узнать больше в процессе прохождения.

Хотя DLC изначально выйдет для платформ PS4, PS5 и ПК, версия для Xbox и Switch будет выпущена позже. Такое решение было принято командой разработчиков для того, чтобы у них было достаточно времени для концентрации на основных компонентах игры и предоставления игрокам удовлетворительного опыта.

Команда разработчиков выражает благодарность за постоянное терпение и поддержку со стороны сообщества, понимая, что оно играет важную роль в формировании игры. Они подчеркнули огромное количество нового контента, созданного для этого DLC, и намекнули на дальнейшие планы по развитию франшизы Five Nights at Freddy's.