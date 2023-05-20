Five Nights at Freddy's: Security Breach 16.12.2021
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Смотрим геймплейный трейлер бесплатного дополнения Ruin для Five Nights at Freddy's: Security Breach

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butcher69
Новости

Five Nights at Freddy's: Security Breach получит первое DLC под названием Ruin. По словам разработчика Steel Wool Studios, это будет бесплатное расширение. Мы получили раннее представление о нем несколько месяцев назад благодаря утечке информации, и фанаты строили всевозможные догадки, но сегодня мы получили несколько достоверных ответов.

Вот все, что мы знаем о Five Nights at Freddy's: Security Breach Ruin DLC на данный момент:

Во-первых, основная игра, Five Nights at Freddy's: Security Breach, имеет совершенно иной стиль игры и внешний вид по сравнению с предыдущими играми франшизы. Вместо типичной роли охранника, игроки управляют Грегори, мальчиком, который на ночь оказался в ловушке внутри "Мега пиццаплекса Фредди Фазбера".

Концовка Security Breach разветвленная и зависит от действий игрока на протяжении всей игры, но это DLC подтверждает, что история Грегори не закончилась всего лишь одной ночью в "Фредди Фазбире"... Возможно. Хотя в новом трейлере мы слышим, как Грегори говорит, на самом деле мы его не видим. Тем не менее, похоже, что главным героем FNAF: Security Breach Ruin DLC станет девушка, изображенная на тизерной картинке и названная в новом трейлере "Кэсси".

Дополнение должно выйти в июле.

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