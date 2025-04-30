Спустя более десяти лет культовая мобильная игра Flappy Bird вновь вернулась на Android — и на этот раз без какой-либо связи с криптовалютами или Web3. Новый релиз доступен эксклюзивно в Epic Games Store и распространяется бесплатно с монетизацией только через рекламу и внутриигровые покупки.

Предыдущее «возвращение» игры вызвало массу вопросов, поскольку было связано с криптовалютной экономикой и Telegram, что даже побудило оригинального автора Донга Нгуена дистанцироваться от происходящего. Новый же перезапуск выглядит куда прозрачнее: издательство Flappy Bird Publishing официально заявило, что игра не поддерживает и не будет поддерживать технологии Web3.

Интересно, что Flappy Bird Foundation, занимающийся новым релизом, получил права на бренд как на заброшенную торговую марку — напрямую с создателем проект не связан. Оригинал вышел в 2013 году и стал вирусным хитом, собрав более 50 миллионов загрузок, но был снят с публикации из-за споров и обвинений в зависимости.