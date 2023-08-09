Атмосферный Нео Вашингтон в геймплейном трейлере Flashback 2 ©

Компания Microids выпустила атмосферный геймплейный трейлер к Flashback 2. В центре внимания - Нео Вашингтон, один из мегаполисов, который мы посетим в ходе игры.

В последнем геймплейном трейлере Flashback 2 игроки могут увидеть киберпанк-мегаполис Нео Вашингтон, а также познакомиться с главным героем игры Конрадом Б. Харта. Стоит напомнить, что Нео Вашингтон, хорошо знакомый поклонникам первой части серии, будет лишь одной из многих локаций, которые мы посетим в ходе игры. Приключение, в частности, перенесет нас в Нео Токио или на борт загадочной космической станции.

Flashback 2 выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз игры должен состояться в ноябре.