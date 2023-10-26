Новый дневник разработчиков Flashback 2 рассказывает о связи с оригинальной игрой 1992 года

Издатель Microids, студии Microids Lyon/Paris и Пол Кюссе представили дневник разработчиков Flashback 2 в преддверии запуска в следующем месяце. В этом видео Поль Кюссе, создатель лицензии, и Энтони Бураба, один из продюсеров игры, рассказывают о связи между Flashback, выпущенной в 1992 году, и её долгожданным продолжением.

От возвращения Конрада и его поисков личности до его отношений с оружием А.И.Ш.А., дневник разработчиков охватывает все эти и многие другие темы. Кроме того, видео рассказывает о связи между самыми известными персонажами Flashback, которые снова появятся.

Дневник разработчиков также подчеркивает, как была сохранена суть оригинальной игры, а значительные улучшения улучшают впечатления от Flashback 2. Заядлые фанаты будут рады заново открыть для себя свежее сочетание действия и исследования, а также открыть для себя новую игровую механику, которая модернизирует и расширяет франшизу.

Flashback 2 выйдет 16 ноября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версии для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, а также розничные издания для PS5, Xbox Series и Switch будут доступны в первом квартале 2024 года.