Новый дневник разработчиков Flashback 2 рассказывает о связи с оригинальной игрой 1992 года

Издатель Microids, студии Microids Lyon/Paris и Пол Кюссе представили дневник разработчиков Flashback 2 в преддверии запуска в следующем месяце. В этом видео Поль Кюссе, создатель лицензии, и Энтони Бураба, один из продюсеров игры, рассказывают о связи между Flashback, выпущенной в 1992 году, и её долгожданным продолжением.
От возвращения Конрада и его поисков личности до его отношений с оружием А.И.Ш.А., дневник разработчиков охватывает все эти и многие другие темы. Кроме того, видео рассказывает о связи между самыми известными персонажами Flashback, которые снова появятся.
Дневник разработчиков также подчеркивает, как была сохранена суть оригинальной игры, а значительные улучшения улучшают впечатления от Flashback 2. Заядлые фанаты будут рады заново открыть для себя свежее сочетание действия и исследования, а также открыть для себя новую игровую механику, которая модернизирует и расширяет франшизу.
Flashback 2 выйдет 16 ноября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Версии для Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, а также розничные издания для PS5, Xbox Series и Switch будут доступны в первом квартале 2024 года.
А он не рассказывает чё они цену так залупили
Кстати, после этого коммента глянул в steam и был шокирован такой ценой. Но увидел её, когда напечатал название в поисковике. А когда зашёл на саму страницу, то и вовсе обнаружил что эта цена была со скидкой в 10 процентов. Как бы я не хотел эту игру, но должна она стоить чуток поменьше, и это ещё ж при отсутствии русского языка в самой игре.
Потом посмотрел остальные игры в steam от разрабов и понял, что цену они явно на многие свои игры завышают.
Кто прочитает, не спешите ставить дизлайки, ибо я уважаю разрабов и некоторые игры, жду саму F2, но даже их перевыпущенный оригинал стоит чуть меньше чем ремейк, хотя оригинал в своё время стоил копейки, и он уже тем более заявленной цены в steam'е не стоит
до сих пор так и не понял про что игра
похож на киберпанк в изометрии, а так классика
Огого ,вот этого я никак не ожидал ,надеюсь выйдет годной
Киберпанк ,вспомнить все ,пришелец и бегущий человек в одном флаконе
Оригинальная игра была супер, то что выпустили потом в Uplay это была помойка!!! Имао