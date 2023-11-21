По всей видимости, Flashback 2 поборется с Gollum за звание худшей игры года

Flashback 2, вероятно, будет бороться за звание худшей игры 2023 года вместе с Gollum. Первые оценки, которые получает продолжение хита для Amiga, оказались крайне низкими. Так, издание IGN поставило Flashback 2 оценку 2/10, протестировав игру на PS5 и назвав ее "полным провалом".
Редакция критикует очень плохой технически уровень игры, плохую графику и скудный сюжет. На ее прохождение уходят "утомительные 10 часов". За это время обозреватель столкнулся с массой багов, которые сделали игровой процесс в значительной степени убогим.
Также на PS5 из-за очень плохой оптимизации в игре то и дело наблюдаются сильные падения частоты кадров.
- Voxelmash 4,5/10
- IGN 2/10
А как же ходячие мертвецы?
Борись, непонятная хрень!
Эх такие надежды были а оказалось мусор.
Вот поэтому и не люблю, когда пытаются "возродить" классические проекты, особенно, спустя огромное количество времени. Первая часть была атмосферной и уникальной, а анимации, для своих то лет, так вообще заслуживают отдельного внимания