По всей видимости, Flashback 2 поборется с Gollum за звание худшей игры года

Flashback 2, вероятно, будет бороться за звание худшей игры 2023 года вместе с Gollum. Первые оценки, которые получает продолжение хита для Amiga, оказались крайне низкими. Так, издание IGN поставило Flashback 2 оценку 2/10, протестировав игру на PS5 и назвав ее "полным провалом".

Редакция критикует очень плохой технически уровень игры, плохую графику и скудный сюжет. На ее прохождение уходят "утомительные 10 часов". За это время обозреватель столкнулся с массой багов, которые сделали игровой процесс в значительной степени убогим.

Также на PS5 из-за очень плохой оптимизации в игре то и дело наблюдаются сильные падения частоты кадров.