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Flashback 2 16.11.2023
6.6 56 оценок

По всей видимости, Flashback 2 поборется с Gollum за звание худшей игры года

Gruz_
Новости

Flashback 2, вероятно, будет бороться за звание худшей игры 2023 года вместе с Gollum. Первые оценки, которые получает продолжение хита для Amiga, оказались крайне низкими. Так, издание IGN поставило Flashback 2 оценку 2/10, протестировав игру на PS5 и назвав ее "полным провалом".

Редакция критикует очень плохой технически уровень игры, плохую графику и скудный сюжет. На ее прохождение уходят "утомительные 10 часов". За это время обозреватель столкнулся с массой багов, которые сделали игровой процесс в значительной степени убогим.

Также на PS5 из-за очень плохой оптимизации в игре то и дело наблюдаются сильные падения частоты кадров.

  • Voxelmash 4,5/10
  • IGN 2/10
0
4
Flashback 2
16.11.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
VaZZers

А как же ходячие мертвецы?

5
HomeWork

Борись, непонятная хрень!

-1
Mad_cloud

Эх такие надежды были а оказалось мусор.

-1
Artery Kaulitz

Вот поэтому и не люблю, когда пытаются "возродить" классические проекты, особенно, спустя огромное количество времени. Первая часть была атмосферной и уникальной, а анимации, для своих то лет, так вообще заслуживают отдельного внимания

-2