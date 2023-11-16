Состоялся релиз Flashback 2 на ПК и текущем поколении консолей. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года

Французский издатель Microids, Поль Кюиссе и студии-разработчики Microids Lyon и Microids Paris объявили о запуске Flashback 2 на ПК, PS5 и Xbox Series X и S. Версии для Xbox One и PS4 выйдут в 1 квартале 2024 года.



Запуск игры сопровождается новым трейлером, который вы можете увидеть ниже:

В Flashback 2, сиквеле знаковой игры, вышедшей в первой половине 1990-х годов, игроки будут управлять Конрадом Б. Хартом, также главным героем первой части, в поисках своей личности. Сам игровой процесс сочетает в себе "платформер, шутер и исследование в высокоинтенсивном путешествии, когда судьба человечества висит на волоске".

Сюжет повествует о 22 веке, когда Объединенный мир захватил всю Солнечную систему, но миру угрожает Морф - инопланетный вид, возглавляемый генералом Лазарусом. Конрад разыскивает своего друга Йена, но снова попадает в приключение, превосходящее его самого, "полное поворотов и откровений, с помощью своих немногочисленных союзников, включая A.I.S.H.A., его легендарное оружие с искусственным интеллектом!".

Среди основных моментов - яркая научно-фантастическая/киберпанковская вселенная, разделенная на различные локации (Новый Токио, Новый Вашингтон, Джунгли...); A.I.S.H.A., смертоносное адаптивное оружие, дополненное боевым ИИ; захватывающий и сложный шутер с элементами платформера; Пол Кюиссе, отец оригинала, в качестве автора.