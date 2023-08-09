Журналисты поделились первым впечатлением о сиквеле Flashback ©

Осенью этого года студия разработчиков Microids спустя 30 лет после выпускает прямое продолжение культового киберпанк-платформера Flashback. Проект под руководством создателя оригинальной игры, Поля Куиссе, обещает подарить игрокам незабываемое приключение в динамичном экшен-шутере. Насколько удалось реализовать задуманное, попытались разобраться игровые СМИ в своих превью.

Западным журналистам удалось опробовать еще незавершенную версию Flashback 2. За игрой они провели несколько часов, успев изучить несколько первых уровней, окружающий мир и механики платформера. Вот основные моменты из превью:

Flashback 2 во многом наследует лучшие идеи оригинальной игры 1992 года.

Разработчики сделали красивый и атмосферный киберпанк-мир, где неон отлично дополняет визуальный компонент игры.

Журналисты в игре нашли большое количество возможностей, которые игрок может использовать во время боя и простого исследования.

Во многих превью отказываются выносить финальный вердикт, но крайне лестно описывают элементы платформинга.

Некоторые задания показались однообразными, хотя это можно списать на обучающую часть игры.

В целом Flashback 2 называют отличным наследником оригинала.

Релиз Flashback 2 состоится 16 ноября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.