Журналисты поделились первым впечатлением о сиквеле Flashback

Осенью этого года студия разработчиков Microids спустя 30 лет после выпускает прямое продолжение культового киберпанк-платформера Flashback. Проект под руководством создателя оригинальной игры, Поля Куиссе, обещает подарить игрокам незабываемое приключение в динамичном экшен-шутере. Насколько удалось реализовать задуманное, попытались разобраться игровые СМИ в своих превью.
Западным журналистам удалось опробовать еще незавершенную версию Flashback 2. За игрой они провели несколько часов, успев изучить несколько первых уровней, окружающий мир и механики платформера. Вот основные моменты из превью:
- Flashback 2 во многом наследует лучшие идеи оригинальной игры 1992 года.
- Разработчики сделали красивый и атмосферный киберпанк-мир, где неон отлично дополняет визуальный компонент игры.
- Журналисты в игре нашли большое количество возможностей, которые игрок может использовать во время боя и простого исследования.
- Во многих превью отказываются выносить финальный вердикт, но крайне лестно описывают элементы платформинга.
- Некоторые задания показались однообразными, хотя это можно списать на обучающую часть игры.
- В целом Flashback 2 называют отличным наследником оригинала.
Релиз Flashback 2 состоится 16 ноября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.
после что? чего?
Был же римейк в 2013 году.
Но лучше бы его не было