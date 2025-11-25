FlatOut и FlatOut 2 получили неожиданное обновление с достижениями и улучшениями графики

Студия ZOOM Platform Media выпустила свежие апдейты для культовых гоночных аркад FlatOut и FlatOut 2. Разработчики продолжают поддерживать классические проекты, улучшая их техническое состояние и добавляя новый функционал для пользователей сервиса Steam. Обе игры теперь имеют полную совместимость с портативной консолью Steam Deck и операционной системой SteamOS.

Для первой части FlatOut авторы подготовили 18 новых достижений. Создатели отмечают, что если пользователь уже выполнил необходимые требования, некоторые награды разблокируются автоматически при запуске. Однако из-за особенностей старой системы отслеживания статистики, для получения части трофеев может потребоваться начать прохождение с чистого листа. Помимо этого, патч улучшил детализацию объектов (LOD) и дальность прорисовки, а также добавил локализацию на упрощенный и традиционный китайский языки.

Сиквел FlatOut 2 получил еще более обширный список изменений, включая 37 достижений с аналогичной системой разблокировки. Прислушавшись к отзывам сообщества, разработчики обновили экраны загрузки и переработали фоны меню, постаравшись сохранить дух оригинала. В техническом плане было улучшено качество отображения внутриигрового текста и дальность прорисовки, а конфигуратор получил расширенные настройки. Кроме того, для владельцев видеокарт от AMD было выпущено исправление шейдера отражений.

На текущий момент обновленные версии доступны преимущественно в Steam. Сообщается, что издания игр в магазине GOG пока не получили эти патчи и остаются устаревшими.