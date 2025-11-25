FlatOut и FlatOut 2 получили неожиданное обновление с достижениями и улучшениями графики

Студия ZOOM Platform Media выпустила свежие апдейты для культовых гоночных аркад FlatOut и FlatOut 2. Разработчики продолжают поддерживать классические проекты, улучшая их техническое состояние и добавляя новый функционал для пользователей сервиса Steam. Обе игры теперь имеют полную совместимость с портативной консолью Steam Deck и операционной системой SteamOS.
Для первой части FlatOut авторы подготовили 18 новых достижений. Создатели отмечают, что если пользователь уже выполнил необходимые требования, некоторые награды разблокируются автоматически при запуске. Однако из-за особенностей старой системы отслеживания статистики, для получения части трофеев может потребоваться начать прохождение с чистого листа. Помимо этого, патч улучшил детализацию объектов (LOD) и дальность прорисовки, а также добавил локализацию на упрощенный и традиционный китайский языки.
Сиквел FlatOut 2 получил еще более обширный список изменений, включая 37 достижений с аналогичной системой разблокировки. Прислушавшись к отзывам сообщества, разработчики обновили экраны загрузки и переработали фоны меню, постаравшись сохранить дух оригинала. В техническом плане было улучшено качество отображения внутриигрового текста и дальность прорисовки, а конфигуратор получил расширенные настройки. Кроме того, для владельцев видеокарт от AMD было выпущено исправление шейдера отражений.
На текущий момент обновленные версии доступны преимущественно в Steam. Сообщается, что издания игр в магазине GOG пока не получили эти патчи и остаются устаревшими.
А толк от 1-ой части? Если всё равно там Multiplayer не работает!
А зачем он нужен? В 1-й хардкорная физика, особенно на льду. Карьеры хватит наиграться от и до. Главное там музыка.
Ха ха ха децкий сад отстающая группа
вот можешь не благодарить
В 1000 раз круче это индивидуально, вкусы разные.
Насчёт развития, перечитай о чём разговор: про 1-ю часть FlatOut, не про "лучшие гонки на выживание"
Второй после NFS Underground величайший саундтрек!!!
Не спорю, но игра тут причём, музыка лицензирована ведь
"Саундтрек".
И? Что не так? Саундтрек в этом случае и есть лицензированная музыка.
Добавили мыла?
Я, конечно, помню графику Флэтаутов красивее, чем она есть на самом деле, но, чёрт побери, насколько же сочно выглядит картинка в этой игре! Ну и саунтрэк просто пушка.
что cold fear что FlatOut пишете про улучшение графики но его тут нет, в flatout пофиксили старый локальный баг с отражением но проели русскую локализацию в игровых подменю , кк и в cold fear поддержка широкоэкранных мониторов но при этом съехали тени на*уй и живут своей жизнью , а это точно не фанатские патчи а офф?
Зачем трогать классику. если она и так беспроблемно работает? Сначала они в 24м году на деку портировали и на ПК зачем-то патч выкатили, сейчас что-то пытаются новое добавить, достижения...
Если хочется море достижений-есть RetroArch, берете эмулятор PS2 и можно обыграться, для каждой игры уже огромное множество достижений есть....
А задротить ачивки лично я смысла не вижу....свое эго почесать только и все....
Уважаемо вполне
На ssd загрузка 1 2 секунды там даже картинку неуспеваешь посмотреть
Они давно там не патченные валяются и всем пофиг, мод Deus Ex Revision тоже до сих пор никак не обновят до актуальной версии, а Готика только недавно получила патч с русским языком, который в Стиме релизнулся еще 3 года назад. С обновлениями в польском ларьке туговато.
А функцию отключения этого дурацкого, мыльного, желтоватого фильтра так и не добавили.