ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
FlatOut 2 29.06.2006
Аркада, Гонки
9.2 1 788 оценок

FlatOut 2 получила поддержку Steam Deck, перевод на русский язык и многое другое

lEGlGnoml
Новости

Прошло 18 лет с тех пор, как FlatOut 2 ворвался в вашу жизнь. Все игры FlatOut были обновлены, в них появились мастерская Steam, предметы для сообщества, перевод на русский язык и многое другое!

Обновление вышло так же для FlatOut и FlatOut: Ultimate Carnage

  • Добавлена поддержка Steam Deck! ✅
  • Добавлена мастерская Steam! 🔧
  • Добавлены Steam торговые карточки, фоны, эмодзи, и значки!
  • Добавлены чешский, русский, венгерский и польский языки.
  • Добавлена поддержка Steam Cloud.
  • Добавлены Steam награды.
  • Восстановлен неиспользуемый трек "Papa Roach - Blood Brothers"
  • Улучшено отображение моделей.
  • Улучшен угол обзора (FOV), заданный игрой.
  • Улучшено соотношение сторон для широкоэкранных мониторов.
  • Увеличен лимит памяти Lua.
  • Увеличен размер буфера.
  • Включен мультиплеер
Источник  
8
11
FlatOut 2
29.06.2006
Комментарии: 11
Ваш комментарий
AirusNG

респект зумам. теперь мультиплеер норм работает, моды напрямую со стима качать можно. какие же они гигачады

3
lEGlGnoml

Да, в целом гуд. Единственное не хватает отображения качества сигнала с людьми, так как не всегда идеальный пинг с игроками.

0
AirusNG lEGlGnoml

ну да. мб в модах сделают

0
IbruhmanI lEGlGnoml

только что играл, и чел передо мной врезался в стену, и хотел в него со всей скорости влететь, а потом он оказывается свернул в поворот, а я потерял пол лица xD

0
lEGlGnoml

Для тех кто не понял, как поменять на русский. В свойствах игры меняется язык. Не в лаунчере.

2
Johnny Rotten

В игре один из лучших саундтреков в принципе.

1
Alternativshik_6

Особенно nickelback.

0
РикоЧико

Под обзор Унылого как раз, где он критикует издателя что ничего хорошего для старых игр ждать не стоит.)

0
Zick211

Вот моды в мастерскую это вообще кайф, я удивлён! Сколько лет прошёл...

0
Night Driving Avenger

Вот бы еще обнову для первой части выпустили

0
Zick211

Так его и выпустили одновременно со второй части.

0