FlatOut 2 получила поддержку Steam Deck, перевод на русский язык и многое другое

Прошло 18 лет с тех пор, как FlatOut 2 ворвался в вашу жизнь. Все игры FlatOut были обновлены, в них появились мастерская Steam, предметы для сообщества, перевод на русский язык и многое другое!

Обновление вышло так же для FlatOut и FlatOut: Ultimate Carnage