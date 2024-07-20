FlatOut 2 получила поддержку Steam Deck, перевод на русский язык и многое другое

Прошло 18 лет с тех пор, как FlatOut 2 ворвался в вашу жизнь. Все игры FlatOut были обновлены, в них появились мастерская Steam, предметы для сообщества, перевод на русский язык и многое другое!
Обновление вышло так же для FlatOut и FlatOut: Ultimate Carnage
- Добавлена поддержка Steam Deck! ✅
- Добавлена мастерская Steam! 🔧
- Добавлены Steam торговые карточки, фоны, эмодзи, и значки!
- Добавлены чешский, русский, венгерский и польский языки.
- Добавлена поддержка Steam Cloud.
- Добавлены Steam награды.
- Восстановлен неиспользуемый трек "Papa Roach - Blood Brothers"
- Улучшено отображение моделей.
- Улучшен угол обзора (FOV), заданный игрой.
- Улучшено соотношение сторон для широкоэкранных мониторов.
- Увеличен лимит памяти Lua.
- Увеличен размер буфера.
- Включен мультиплеер
респект зумам. теперь мультиплеер норм работает, моды напрямую со стима качать можно. какие же они гигачады
Да, в целом гуд. Единственное не хватает отображения качества сигнала с людьми, так как не всегда идеальный пинг с игроками.
ну да. мб в модах сделают
только что играл, и чел передо мной врезался в стену, и хотел в него со всей скорости влететь, а потом он оказывается свернул в поворот, а я потерял пол лица xD
Для тех кто не понял, как поменять на русский. В свойствах игры меняется язык. Не в лаунчере.
В игре один из лучших саундтреков в принципе.
Особенно nickelback.
Под обзор Унылого как раз, где он критикует издателя что ничего хорошего для старых игр ждать не стоит.)
Вот моды в мастерскую это вообще кайф, я удивлён! Сколько лет прошёл...
Вот бы еще обнову для первой части выпустили
Так его и выпустили одновременно со второй части.