FlatOut 4 врывается в VR: ранний доступ для SteamVR стартует 23 апреля

Серия FlatOut возвращается, и на этот раз в виртуальной реальности! Издатель Flat2VR Studios и разработчик Strategy First анонсировали ранний доступ для SteamVR игры FlatOut 4: Total Insanity VR, который стартует 23 апреля. Полная версия появится позднее на PlayStation VR2, SteamVR и Quest.

FlatOut 4: Total Insanity VR сочетает безрассудное вождение с захватывающей виртуальной реальностью. Игроки получат доступ к 27 настраиваемым автомобилям, разнообразным трассам и аркадным режимам: дерби, заезды на время, арены, режим штурма и «горячее кресло» для весёлых сражений с друзьями. Разрушаемое окружение, высокоскоростные столкновения и легендарный режим трюков с 12 трюками обещают настоящие эпические аварии.

Многопользовательская игра поддерживает до восьми игроков, где можно осваивать арены разрушений, гонять по трассам и устанавливать ловушки. В одиночном режиме «Каскадер» можно потренироваться, прежде чем бросить вызов другим. Зажигательный инди-саундтрек из более чем 35 треков создаёт идеальную атмосферу для хаоса на трассе.

FlatOut 4: Total Insanity VR — это возвращение любимой серии с неровными прыжками, дикими столкновениями и полной свободой разрушений, теперь в иммерсивной VR-реальности. Готовьтесь к безумным гонкам и трюкам, где скорость и разрушения выходят на новый уровень!